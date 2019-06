Hot Chip: “Te pierdes mucha música si no prestas atención a las listas de éxitos”

Hot Chip han publicado esta semana un nuevo álbum llamado ‘A Bath Full of Ecstasy‘ que añade nuevas grandes canciones a su repertorio, como ‘Melody of Love’, ‘No God’ o el nuevo single ‘Spell’, para el que acaban de estrenar un vídeo estupendo. Hemos tenido ocasión de hablar con Joe Goddard y Owen Clarke sobre este nuevo lanzamiento o el estado de la música pop, pero la charla se produjo durante una visita promocional a Madrid a principios de junio, un par de semanas antes de que Philippe Zdar, uno de los co-productores del disco, falleciera como consecuencia de un trágico accidente. El grupo lógicamente lamentaba el pasado viernes la muerte de Phil en las redes sociales, y de hecho son varias las veces en las que le referencian hablando del proceso creativo de ‘A Bath Full of Ecstasy’. Os recordamos que Hot Chip actúan en la próxima edición de Bilbao BBK Live, festival del que JENESAISPOP es medio colaborador. Foto: Ronald Dick.

¿Qué creéis que representará este disco de Hot Chip en vuestra carrera a la larga?

Joe: “¡El final del grupo! (risas)”.

Vale, ya tengo el titular.

Joe: “No sé… Creo que a la gente le va a gustar”.

Owen: “No piensas en eso hasta que el disco está acabado. Hemos hecho 6 discos y cuando acabas cada uno, no dices: “¡este es el de ruptura!”. No funciona así”.

Joe: “¡Para alguna gente sí! (risas)”.

Owen: “Pero creo que es atrevido y que no siente vergüenza de ser pop. Tiene cosas arriesgadas e interesantes, y creo que funcionará también con los que esperen algo más. Va a ser superexitoso. Tanto que no podremos manejarlo y ese será nuestro fin (risas)”.

¿Qué quieres decir con que no le da vergüenza ser pop? Tampoco es tan pop como ‘Ready for the Floor’.

Owen: “No es superpop, pero nosotros siempre hemos tenido una sensibilidad pop. La gente asocia la palabra “pop” a algo sucio, la gente lo asocia a venderte, a ser comercial, a no tener brillo… pero nosotros no lo vemos así”.

Joe: “No es tan pop como ‘Ready for the Floor’. Eso es verdad. Intentamos concentrarnos en algo como ‘Melody of Love’, que tiene mucho poder, es todo lo directos que podemos ser, sin ser tan descarado como ‘Ready for the Floor’. Cuando escribimos estas canciones, no queríamos hacerlas lo más pop posible, sino escribir las mejores canciones que pudiéramos, y luego, en términos de producción, sí hacerlas funcionar como canciones pop. Quitarles los excesos que para que fueran así de fuertes y esbeltas”.

Tengo la sensación de que algunas canciones, como ‘Clear Blue Skies’ de hecho evitan el sentido de pop. Y otras como ‘No God’ están pensadas más como un grower. No sé si es algo que un artista suele hacer en su carrera cuando tiene muchos discos, hacer más growers que singles frescos e inmediatos.

Joe: “Puede ser, puede ser. Al principio intentas hacer algo directo y simple. La gente tiene un mensaje que quiere decir de manera muy directa, desde la yugular. Luego es más complejo, más profundo, a medida que te vas haciendo mayor. Podría ser. No lo hemos pensado mucho. No nos concentramos en eso cuando estamos escribiendo. Simplemente lo hacemos lo mejor que podemos. No intentamos alcanzar el mercado pop. No es una prioridad”.

Cuando lanzasteis ‘I Feel Better’ y os enfadasteis porque no sonaba en la radio sí lo buscabais, ¿no?

Owen: “Hicimos un “radio edit” que queríamos que fuera superpop”.

Joe: “Y no funcionó…”.

Owen: “La canción no era ya la misma. Aprendimos de aquello”.

Joe: “Para nuestra sorpresa ‘Hungry Child’ está siendo bastante pinchada en Radio One, cuando pensábamos que estábamos ya fuera de todo eso”.

¿Os gusta oír la radio?

Joe: “Oigo NTS, es una radio que no es pop, no son hitazos, ponen versiones extended de ambient, música india, y discos perdidos de jazz espiritual… No, en serio, a veces me pongo Radio One, no es que me encante, porque tengo 39 años y esa radio es para gente con 16 años, es su target comercial, pero a veces ponen cosas que están bien. Radio 6 tiene muchos buenos programas”.

“Hay cosas muy malas en la radio, muy pastiche, pero si buscas, encuentras cosas interesantes”

¿Qué has escuchado hace poco que te pueda gustar?

Owen: “Es saludable escuchar todo eso porque hay cosas buenas, bien sea un sonido o sea una parte de la canción. Siempre merece la pena sumergirse para además tratar de imaginar qué piensa esa emisora de ti”.

Joe: “Te pierdes mucha música si no prestas atención a las listas de éxitos de música pop. Así puedes descubrir a Timbaland, Rosalía, James Blake, Travis Scott, ocasionalmente los singles de Justin Bieber que han estado tan bien producidos, Ariana Grande… Hay cosas muy, muy malas, muy pastiche, con demasiado autotune, el mismo ritmo de reggaetón, pero si buscas, encuentras cosas interesantes. Siempre ha sido así”.

No creo que hayas descubierto a Rosalía en la radiofórmula.

Joe: “No, la descubrí por mi amigo Marc, que vive en Barcelona. Pero ya se ha hecho famosa en todo el mundo”.

En este disco habéis trabajado con dos productores, ¿dónde podemos encontrarles?

No es superobvio. No es como cuando Madonna pasó de trabajar con Jellybean Benítez a trabajar con Nile Rodgers, y básicamente hizo algo que era como un disco de Chic con Madonna en él (NdE: ‘Like a Virgin’). Los dos productores han cogido nuestras demos y han ido editando, arreglando, añadiendo pequeños sonidos cuando pensaron que hacía falta… Nos han dicho que había que regrabar alguna voz que no era lo suficientemente buena. Es algo que no habíamos hecho antes y ha sido muy interesante. Con Philippe Zdar hemos trabajado en canciones como ‘Spell’ y ‘Echo’ y algunas otras, y sobre todo le puedes percibir en ‘Spell’. Teníamos la canción escrita pero rehicimos muchísimo. Quería que hiciéramos algo de jam session, y por eso hay momentos en directo, muy naturales, que él introdujo. También sugirió un punto de ruptura al final de la canción que no habíamos visto, porque quería darle un aire más “trippy”. Le gusta mucho la psicodelia, el delay, las “reverbs” más locas, los ecos espaciales… Es lo que le encanta. Así que el disco es un poco más “trippy””.



Tú, Owen, ¿qué canción has disfrutado más a nivel producción?

Owen: “‘No God’ suena muy diferente. Creo que es muy Hot Chip en cuanto a composición, pero tiene más espacio y detalle. Es más atrevida, tampoco muchísimo, pero es algo que no habíamos hecho”.

Casi todos los discos del mundo van de amor, pero por algunas frases de esta canción, ‘No God’, otras de ‘Echo’, el propio single ‘Melody of Love’… me da la sensación de que este disco va bastante más de amor que otros discos de Hot Chip. ¿Es así?

Joe: “Puede ser que sí. No he comparado mucho este disco con los otros. Obviamente ‘One Life Stand’ iba sobre amor, pero si miras este disco en conjunto es un tema bastante común, como lo es en general en la música. Muchas de estas canciones van sobre eso, aunque con diferentes puntos de vista, algunas son sobre el amor obsesivo, otras son más sobre fetiches, otras son sobre el amor inclusivo, otras son más sobre lo humano como ‘Melody of Love’… ‘Echo’ no es tanto una canción de amor, como sobre dejar atrás el pasado. No es de modo general un disco sobre el amor pero es un tema recurrente. Y no es algo que quisiéramos hacer de manera consciente, sino que nos encontramos al unirlo todo”.

‘Hungry Child’ menciona la idea de perseguir algo que no puedes tener. ¿Es algo que seguimos haciendo con 30, 40, 50 años?

Joe: “Quizá”.

Owen: “Es algo que está contigo toda tu vida, como el arrepentimiento, la envidia… son cuestiones que continúan apareciendo depende de cómo sean las circunstancias, las diferentes parejas… Es como anhelar algo”.

Joe: “La gente puede arrepentirse de cosas”.

“Phil nos trajo un sintetizador modular Eurorack que hace sonar al disco más moderno, e impide que suene a los 80 porque hace cosas que no se podían hacer antes”

La nota de prensa y los créditos del disco son bastante específicos con los sintetizadores que habéis usado. ¿Son muy importantes para vosotros?

Joe: “Siempre han sido importante para nosotros y para mí en mi vida, son una de mis mayores pasiones. No sé si ha sido más importante para este disco en particular. Muchos de los ganchos en estas canciones, como ‘Melody of Love’, ‘Spell’, ‘A Bath Full of Ecstasy’… son pequeños fragmentos vocales, ritmos o melodías que hemos creado con un sintetizador que nos trajo Phil para este disco. Se trata de un sintetizador modular Eurorack que hace sonar al disco más moderno, y que se está haciendo muy popular. Eso impide que el álbum suene a los 80 porque hace cosas que no se podían hacer antes. Hemos intentado ser libres. Rodaidh (McDonald) también nos introdujo a un nuevo software para manipular la voz y crear melodías en el ordenador. No es Autotune, sino otra cosa. Así que hemos intentado hacer cosas nuevas. No es algo superexcitante para la gente de a pie, pero para quien esté metido más en la parte técnica, ha sido muy importante”.

Owen: “Es algo que hacían Yellow Light Orchestra, veías su lista de sintetizadores en los discos, y también los gastos de envío. Eran bastante caros”.

¿Los sintetizadores que usáis en cada disco definen cada álbum?

Joe: “Siempre hay algo nuevo en cada uno, porque nos encanta comprarlos. Hay cosas que hemos usado siempre, como el Arp 2600, que lo hemos usado en los últimos 10 años, un sonido fantástico al que solemos volver. Pero siempre hay nuevas opciones. Es una de las cosas fantásticas que tienen estos instrumentos, que te inspiran cuando das con uno nuevo. Es como estrenar un nuevo juguete. A veces das con un sonido que te conduce a otro sitio porque suena fresco e inspirado. Siempre intentamos trabajar en ello”.

Lo preguntaba por si el tipo de sintes puede definir la carrera de Hot Chip. A mis oídos, el primer disco suena bastante diferente, pero el segundo sí que me suena conectado al tercero, y este al cuarto. Mientras que los últimos me parecen definitivamente distintos. No sé si puede ser por los sintes o por vuestros trabajos en solitario, el tipo de melodías, etc.

Joe: “No sé, quizá. Hubo una diferencia entre el tercer y el cuarto disco, y es que el tercero lo hicimos en nuestro estudio, como los dos primeros. Mientras que el cuarto fue más profesional al irnos a otro estudio con un ingeniero profesional, lo cual quizá nos hizo menos raros y más normales en cuanto a la composición de canciones”.

“Muchas de estas canciones van sobre amor, aunque con diferentes puntos de vista: sobre el amor obsesivo, otras son más sobre fetiches, otras sobre el amor inclusivo, otras sobre lo humano…”

Seguís haciendo vídeos interesantes, como el de ‘Hungry Child’. ¿Creéis en este formato?

Joe: “No veo muchos vídeos ya, pero nos acaba de decir una entrevistadora que los vídeos son muy importantes ahora mismo. Si eres joven y quieres conectar con un grupo tiene que ser a través de que veas su vídeo. Para mí no es nada importante. Domino (el sello) nos dijo que para ellos era muy importante que hiciéramos un vídeo que fuera como una declaración de intenciones, para anunciar y lanzar la gran campaña, porque habían gastado mucho dinero en el disco. Así que no puedo decir mucho sobre lo que quiere decir a día de hoy el vídeo pop, pero nosotros teníamos muchas ganas de hacerlo y salió muy bien. Habla de la obsesión romántica. Y sale Martin Starr, que somos muy fans de muchos de los programas de televisión que ha hecho”.

¿Hay un mensaje o metáfora en el vídeo?

Joe: “¿Que la gente quiere que dejemos de hacer música? (risas). No sé, queríamos que fuera un tema del que hablar, que la gente hablara sobre el grupo. Así que no hay un mensaje oculto. Me gusta cómo juega con la canción y que sea como un corto, como pasaba con ‘Da Funk’ de Daft Punk, que lo hizo Spike Jonze”.



Ya has hecho dos bromas sobre el final de Hot Chip. ¿Y eso?

Joe: “Lo hago mucho”.

Owen: “Está en nuestra naturaleza, es divertido. Es duro estar en una banda física y mentalmente. Cuando estás en la banda, disfrutas del proceso, pero son años y años de giras. Es un poco que cuando estás fuera, estás deseando volver a casa, y cuando estás en casa lo echas de menos”.

Joe: “Es malo para tu salud”.

Owen: “Pero también es divertido”.

Ahora anunciáis el mayor tour en el que jamás os habéis visto envueltos.

Joe: “Sí, de manera inminente. Desde septiembre a diciembre no vamos a estar en casa en absoluto. Da un poco de miedo, es muy fácil beber demasiado. Pero va a ser algo grande. Tenemos fechas en Estados Unidos, Japón donde a todo el mundo le encanta ir, luego Reino Unido que todo el mundo lo odia pero lo tienes que hacer (risas). Dos semanas en Sudamérica, con unos días para disfrutar de la comida, de la cultura, Santiago, México, luego venimos aquí a Barcelona… Viajamos en autobuses con los que te despiertas siempre en otra ciudad, lo que te renueva después de haber pasado todo el viaje durmiendo. Cuando acabas estás superemocionado.

¿Habéis trabajado ya en nuevas versiones de canciones viejas como soléis hacer en las giras?

Owen: “Sí hemos hecho algunos ensayos, para Europa y Reino Unido. Ahora estamos con los festivales. Hemos rehecho ‘Boy from School’ y algunas versiones”.

Joe: “También hemos rehecho ‘Ready for the Floor’ y ‘I Feel Better’. Tenemos un batería que toca muy distinto. ‘Hungry Child’ ya la hacemos distinta a como es en el disco”.

¿Hay alguna que os dé más pereza reinventar?

Joe: “‘Over and Over’. Irónicamente”.

Owen: “Porque tenemos que tocarla “una y otra vez” (risas)”.

Joe: “La retrabajamos, hicimos muchas versiones, una más techno… la hemos hecho de diferentes versiones, pero no nos motiva muchísimo. Así que ahora mismo la hacemos más parecida a la original. No me entusiasma mucho, pero sí hacer algunas viejas como ‘Flutes’ o ‘Night and Day'”.

Los discos de Alexis Taylor son muy diferentes. ¿Creéis que le influye lo que ha hecho por su cuenta para lo nuevo de Hot Chip o lo lleva aparte?

Joe: “Creo que para él está bien hacer algo más experimental, inesperado… para cuando vuelve a Hot Chip hacer algo más directo. Hace cosas más extrañas fuera y en Hot Chip las estructuras están más controladas”.

Owen: “Imagino que la presión es distinta cuando haces tu trabajo en solitario. Tienes todo el control sobre lo que haces. Nosotros tenemos una relación establecida cuando volvemos a Hot Chip. Puedes hacer cosas que serán divertidas, cosas que funcionan, cosas que no… Igual cuando haces tus propias cosas, buscas cosas más diferentes”.

Supongo que aún vivís en Londres. ¿Qué sitios recomendáis para salir donde suene música como la vuestra?

Joe: “A veces pongo música en XOYO, una sala de tamaño medio en Shoreditch. Hay un sitio más pequeño y nuevo llamado Five Miles en Seven Sisters, con un equipo muy bueno. En Giant Steps tienen un equipo muy grande, que es excelente. Phonox en Brixton, con muy buen equipo, menos potente pero muy bueno”.

¿Y tú, Owen?

Owen: “Creo que lo que te ha dicho es bastante completo”.