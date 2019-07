No te pierdas a Ed Sheeran y Travis Scott mutando de personajes en el desternillante clip para ‘Antisocial’

Ed Sheeran ha publicado hoy ‘No. 6 Collaborations Project’, su anunciado disco colaborativo en el que cuenta con una espectacular lista de artistas invitados a la altura de ¿casi nadie? Justin Bieber, Chance the Rapper, Camila Cabello, Cardi B, Eminem, Bruno Mars, 50 Cent, Chris Stapleton, Travis Scott, Paulo Londra, Khalid, Stormzy, YEBBA, Young Thug, J Hus, Ella Mai, H.E.R., Meek Mill, Dave, A Boogie wit Da Hoodie y Skrillex se dan cita, como quien no quiere la cosa, en los 15 cortes del disco. Disco que se publica dos años después de ‘Divide’, álbum que aún sigue presentando en estadios de todo el mundo (incluidos, recientemente, Madrid y Barcelona).

Coincidiendo con el lanzamiento Sheeran y su equipo han decidido destacar como single ‘Antisocial’, el tema que comparte con el rapero Travis Scott y que es protagonista de uno de esos vídeos que, te guste más o menos el pelirrojo, has de ver. Dirigido por el ya estelar Dave Meyers, el clip en apariencia no tiene una línea argumental clara, más allá de referirse ocasionalmente a una letra en la que Sheeran y Scott hablan de lo que les espanta la popularidad y de lo difícil que resulta tener una vida normal o incluso salir una noche de marcha. De ahí esos “no me toques, no me toques” que repite Ed insistentemente en el estribillo de un tema de marcada conexión con el hip hop contemporáneo (un género que, aunque no lo parezca, es de los favoritos de Sheeran).

El caso es que el clip es una sucesión de escenas protagonizadas por Travis y Ed (que comienza sufriendo una llave de judo de su colega de canción), sin sentido pero muy divertidas y con referencias cinematográficas más o menos reconocibles: partiendo de una escena en la que Sheeran aparece ataviado como en el Día de Muertos mexicano (homenaje a ‘Coco’ ¿o a ‘El libro de la vida’?), vemos al autor de ‘Shape of You’ como un millonario excéntrico, una celebridad con un imposible pelucón rizado, un oficinista, modelo de teletienda o un viejo lobo de mar. La pareja de Kylie Jenner no se queda atrás, caracterizado como un culturista, un austronauta en Marte, un dentistas que remite a ‘Eduardo Manostijeras’ o un luchador de videojuego, cuando no está invadiendo otros planos que antes ocupaba Ed. El colofón es una tan absurda como hilarante escena final que une a ambos en una situación cotidiana y casi metacinematográfica.