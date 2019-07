Retiran una denuncia por abuso sexual a Kevin Spacey y los fans piden que se vuelva a rodar ‘House of Cards’

Esta mañana Kevin Spacey y ‘House of Cards’ son trending topics mundiales. La razón es que la única de las acusaciones de abusos sexuales sobre el actor que hasta ahora ha llegado a un tribunal ha sido retirada por parte de los fiscales. Lo cual ha llevado a los fans de la serie, desencantados con una última temporada que recibió muy malas críticas, claramente afectada por su despido y consiguiente desaparición del personaje de Spacey, Frank Underwood.

Después de que varios actores denunciaran públicamente haber sido acosados sexualmente por Spacey en distintas épocas, el pasado diciembre emergía el único caso reciente. Se trataba de un chico de 18 años que, según él, fue emborrachado en un bar de Cape Cod, Massachussets, antes de comenzar a ser manoseado e invitado a acompañar al actor a su hotel. Mientras Spacey publicaba un vídeo proclamando su inocencia la pasada Navidad, la denuncia de la madre de la supuesta víctima siguió adelante. Sin embargo, los problemas para para la acusación ha llegado cuando la defensa de Spacey ha reclamado que el denunciante testificara sobre un teléfono móvil perdido que, según aquella, contenía mensajes que probaban la inocencia de su representado. Arrojaban así la sospecha de que el supuesto agredido y único testigo hubiera manipulado una prueba judicial, lo cual es un delito federal penado con la cárcel. Al acogerse este a su derecho a no declarar por la quinta enmienda de la constitución de EE UU, la fiscalía ha decidido retirar los cargos.

Esto ha llevado a muchos internautas a reclamar ya que sea reparado el honor del actor de 59 años, empezando por la re-emisión de la 6º temporada de la exitosa serie televisiva de Beau Willimon tal y como estaba concebida inicialmente, con él como principal protagonista. Otros casos denunciados contra Spacey están aún en proceso de investigación en Los Ángeles y Reino Unido.

Kevin Spacey: prosecutors drop case accusing actor of groping teen https://t.co/PHOOgKgQ1k — The Guardian (@guardian) July 17, 2019

So I saw where a sexual assault charge against Kevin Spacey was dropped. I wonder what that cost him?? pic.twitter.com/tbOuIH2HUg — SEC48♏️ (@daytonan12) July 17, 2019

If Kevin Spacey's charges have been dropped, then can Netflix redo the last season of House of Cards. I mean, it was a botched job pic.twitter.com/2cpPXpqLZC — Stanners (@cheesecakebase) July 17, 2019

So is Kevin Spacey innocent? If he is then someone has ruined his life. #kevinspacey pic.twitter.com/cnmvTOXD5Z — Paul Young 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇬🇧 (@paulyoungphotos) July 17, 2019

Can we reshoot last season of House of Cards now? This one was awful. — 𝙱𝚊𝚕𝚝𝚒𝚖𝚘𝚛𝚎 𝚃𝚘𝚖 🌱 (@BaltimoreTom) July 17, 2019

Can they reshoot the last series of House of Cards now?? — Barry Stott (@BarryStott) July 17, 2019

“In the end I don’t care whether you love me or you hate me, just as long as I win.”

–#KevinSpacey (House of Cards) 🚀 pic.twitter.com/1QzOYkGu23 — Lester ϟ (@KeyserBolt) July 17, 2019

Kevin Spacey’s assault charges have been completely dropped because the accuser pleaded the 5th and refused to testify. Whether dude got paid off or intimidated, this is a textbook Francis Underwood power play. pic.twitter.com/OAd9ZDmApH — Omni (@InfernoOmni) July 17, 2019

A friendly reminder that one charge against Kevin Spacey being dropped does not vindicate him or mean he is innocent pic.twitter.com/sQs2X6csh8 — elijah (@elijahmckeown) July 17, 2019