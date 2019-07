Iggy Azalea publica al fin, 5 años después, su segundo disco: así es ‘In My Defense’

Ha sido un camino largo y arduo para Iggy Azalea, pero al fin, cinco años después de publicar su exitoso álbum debut ‘The New Classic’, ha llegado su segundo disco. ‘In My Defense’ se publicaba este viernes tras haber sido adelantado por los singles ‘Sally Walker‘ y ‘Started‘, aunque cuando se lanzó este, el pasado mes de mayo, se desconocía cuándo se publicaría el álbum oficialmente. Hace pocas semanas se anunciaba su publicación con la presentación de otra nueva canción, ‘Just Wanna’.

‘In My Defense‘ contiene 12 canciones en 35 minutos, que además de las mencionadas incluye colaboraciones con Juicy J –’Freak of the Week’–, Lil Yachty –’Hoemita’–, la rapera brasileña Stini –’Big Bag’– y Kash Doll, con la que protagoniza un divertido clip para ‘Fuck It Up’, el tema que comparten: un colorido vídeo en el que Iggy y Kash rinden homenaje a la comedia ‘Romy y Michele‘ –aludida a través del personaje Heather Mooney y, claro, la reunión de ex-alumnos–. Como es fácil comprobar –y esperable, por otra parte–, la ausencia de ritaoras, elliegouldings, jenniferhudsons y charlixcxs en favor de MCs no tan populares deja claro que ‘In My Defense’ es sobre todo un disco de rap, que lleva a los orígenes artísticos de la australiana. Prácticamente todo el álbum, a excepción de un par de temas, está producido por J. White Did It, el productor que ha encumbrado a Cardi B gracias a canciones como ‘Bodak Yellow’ y ‘I Like It’, sobre todo.

Recordemos que este ‘In My Defense’ llega tras una suerte de “travesía del desierto” de Iggy: tras ganar atención a través de mixtapes autoeditadas de hip hop, Virgin Records publicaba su primer álbum y la convertía en una estrella del pop, con un número 1 de Billboard (‘Fancy’), 4 nominaciones a los Grammy y un considerable éxito (aunque más de sus singles que del álbum en sí). Pero también tuvo que afrontar repetidas acusaciones de otros artistas que ponían en cuestión su estilo y aseguraban que ella no escribía sus letras. Un backlash que fue haciendo mella en su popularidad.

En 2015, tras cambiar a la compañía Def Jam, anunciaba la publicación de su segundo largo, ‘Digital Distortion’, e incluso publicaba singles de ese trabajo, tan pintones como ‘Team’, ‘Switch‘ o ‘Mo Bounce’. Sin embargo, nunca vio la luz e Iggy renunció a su publicación, cambiando de nuevo de sello, a Island Records. En él publicaba el pasado año ‘Survive The Summer‘, un EP con temas de rap más clásico como ‘Kream‘. Pero, una vez más, ese acuerdo no fue satisfactorio para ella y, poco después, anunciaba que pasaba a ser una artista independiente. ‘In My Defense’ se publica con su propio sello, Bad Dreams, licenciado a la distribuidora Empire.