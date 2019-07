Aparte de conseguir hits que superan los 1.000 millones de reproducciones sumando diversas plataformas de streaming, como ‘Happier’ con Bastille, ‘Friends’ con Anne-Marie, ‘Wolves’ con Selena Gomez o ‘Silence’ con Khalid; el productor americano Marshmello ha dado a Chvrches el mayor hit comercial de su vida, ‘Here With Me’. La cosa no ha acabado muy bien entre ellos, pues a Chvrches les ha sentado muy mal que Marshmello editara después un single con “depredadores y abusadores” como Tyga y Chris Brown, lo cual ha propiciado que este declarara que deseaba ver a Chvrches “delante de un autobús a toda velocidad”, pero al final ni ‘Here With Me’ ni tampoco el controvertido corte ‘Light It Up’ aparecen en el nuevo álbum de Marshmello.

‘Joytime III’ sucede a ‘Joytime II’ (2018), que a su vez sucedía a ‘Joytime’ (2016), y como habrás adivinado por su nombre, no es precisamente un dechado de imaginación. Lo primero que escuchamos es la frase “give me something to dance to” y aquí continúan proliferando los beats y los drops clásicos de la EDM como si estuviéramos en 2012. Así se aprecia en esa misma pista, ‘Down’, o en singles como ‘Room to Fall’, que podrían haber hecho los primeros Chainsmokers; o ‘Rescue Me’, de ínfulas metaleras con la colaboración de A Day to Remember. Un momento macarra, eso sí, en sintonía con otros puntos del disco como ‘Sad Songs’ o ‘Run It Up’, en los que también hacen acto de presencia las guitarras eléctricas.

Es fascinante cómo ‘Let’s Get Down’, algo que podría haber servido de base a la Rihanna de ‘Only Girl’ o ‘Where Have You Been’, finge que discos como ‘Funk Wav Bounces vol. 1‘ no han existido. Marshmello solo se ha cuidado de ser mínimamente elegante en la housera ‘Set Me Free’, mientras que luego hay que reconocer que ‘Angklung Like’, ‘Earthquake’ o ‘Proud’ cumplirán su función en el after pertinente y en tu clase de spinning. Esos lugares del mundo en que no estás pensando en sutilezas ni en la producción más fina.

Calificación: 4/10

Lo mejor: ‘Set Me Free’, ‘Proud’

Te gustará si te gustan: Skrillex, The Chainsmokers, Mr Oizo

Escúchalo: Spotify