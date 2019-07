Dino D’Santiago: “Necesitaría nacer tres veces más para aprender a trabajar tan duro y con la precisión con la que vi hacerlo a Madonna”

A finales del pasado año se oyó hablar de Dino D’Santigo a nivel internacional, tras rumorearse que estaba involucrado en la creación de lo que luego ha sido ‘Madame X’, el nuevo álbum de Madonna. Pero, más allá de su conexión artística con la Reina del Pop, este artista de origen caboverdiano aunque nacido en el Algarve se ha convertido en una de las figuras más prominentes de la nueva música portuguesa, reflejando como pocos esa mezcla de culturas que caracteriza el país y abriéndola a sonidos contemporáneos.

Con motivo de su presencia en el festival murciano La Mar de Músicas 2019 –actúa hoy, 22 de julio, gratuitamente en la Plaza del Ayuntamiento de Cartagena– tenemos la oportunidad de hablar con él para que nos presente su heterodoxa visión musical, reflejada en su último álbum, ‘Mundu Nôbu‘. Por supuesto, no perdemos la ocasión para preguntarle sobre su experiencia al lado de Madonna, de su verdadera participación en ‘Madame X’ y de su colaboración con Noah Lennox en ‘Buoys’, el último álbum de Panda Bear.

¿Qué debemos esperar de tu concierto del lunes? ¿Vas a estar tú, Jérémie (Nde: “Izem” Kerouanton –guitarra, mezclas y coros–) e Ivo (Costa –batería, percusión y coros–) o habrá más músicos?

¡Será mi primer concierto en España! Y siempre soñé con cantar en este país hermano. Así que decidí que llevaría el espectáculo que mejor representa mis propuesta. El grupo estará compuesto por tres mujeres de orígenes africanos, porque con este trabajo intento destacar el elemento femenino y su lucha por la emancipación y la igualdad. Hemos preparado un concierto con mucha energía, trayendo ritmos que representen el sonido de nuestra “criollofonía”.

Este concierto es gratuito, para qcualquiera que desee acudir. Personalmente tengo sentimientos encontrados con los conciertos gratuitos. Es bonito que cualquiera pueda disfrutar o descubrir tu música, pero por otra parte siempre hay mucha gente yendo y viniendo, que no presta realmente atención, molestanto a los verdaderos fans… ¿Cuál es tu postura?

Creo que cuando tenemos conciertos de estas características, nosotros como artistas debemos estar preparados e intentar estar tan cerca como podamos del público, saber cómo dirigir la experiencia sonora y ¡hacer al público sentirse parte de la historia! Amo los desafíos y siento que en Cartagena haremos Historia.



Dicen que has creado el nuevo himno de Lisboa con ‘Nova Lisboa’. ¿Qué significa para ti y por qué crees que ha sucedido así?

Lisboa ha tenido varias “nuevas Lisboas” a lo largo de los siglos. Pero creo que vivimos uno de sus momentos más bellos. En el que uno siente de verdad una aculturación entre pueblos y sus diversidades. En ciudades como Nueva York, Londres, París o Berlín he actuado y percibido que tenían distintas culturas, pero sentí que estas no vivían en comunidad como en la ciudad de Lisboa. Así que cuando canto a esta Nueva Lisboa, es mi forma de dar las gracias por ser tan aculturada e inspirarme a crear ‘Mundu Nôbu’.

Encontramos distintos estilos en tu álbum ‘Mundu Nôbu’, unos más tradicionales, otros más electrónicos… pero todos cobran sentido juntos. ¿Trabajaste mucho para poner todo en común, fue más un proceso natural o piensas que hoy en día cada estilo puede encajar en un álbum porque todo el planeta está conectado?

El viaje para la creación de ‘Mundu Nôbu’ duró dos años. Fue un proceso (que avanzaba) a cada segundo, en el que experimenté muchos miedos, porque venía de un disco 100% acústico, ‘Eva‘ (2013), y tenía un público fiel y conservador. Tenía miedo de crear esta nueva travesía por un mar nunca antes navegado en Cabo Verde, en el que lo tradicional se funde con los sonidos modernos de la electrónica global. Pero mi mentor Kalaf Epalanga fue crucial en este giro, y hoy es una referencia en la música lusófona, con solo 9 meses de existencia. No podría estar más agradecido.



En él encontramos canciones preciosas como ‘Como seria’ y realmente bailables y modernas como ‘Fidju Poilon’. ¿Funcionan igual de bien en directo? ¿Hay alguna canción en particular que funcione mejor en los conciertos que en su versión de estudio?

Por fortuna puedo interpretar todas las canciones del álbum en directo. Lo que hicimos fue adaptar los BPMs y acelerarlos un poco para las interpretaciones en directo, siempre sin desvirtuar la canción. ¡Canciones como ‘Nova Lisboa’, ‘Nos crença’ y ‘Raboita Sta Catarina’ también funcionan magníficamente en vivo! ‘Como seria’ es la canción que desde el primer al último segundo levanta al público. Y ‘Fidju Poilon’ es parte de una sección de funaná que ¡lleva a la audiencia al delirio!

Tuvimos ocasión de entrevistar a Madonna en Londres el mes pasado. Ella habla maravillas de ti y cuán importante es para ella ‘Batuka’. Pero me sorprendió no encontrarte como co-productor o co-autor en ‘Batuka’ o en las otras canciones del disco, más allá de un bonus track, creo. ¿Por qué ha sido? ¿Cuál fue exactamente tu implicación en ‘Madame X’? ¿Tocaste en varias canciones o actuaste más como un amigo y consejero?

‘Madame X’ es un LP que surge en el momento en que Madonna se cruza en mi camino. Nos conocimos a través de un gran amigo colombiano y empecé a mostrarle los sonidos que caracterizan Lisboa, con artistas tradicionales y electrónicos, de Mozambique, Angola, Guinea Bissau, São Tomé y por supuesto Cabo Verde y Portugal. Interpreté algunas piezas musicales con estos músicos que la inspiraron y en ese momento ella decidió que quería registrar la experiencia en un álbum. Dijo que quería incluir sonidos de batuku, funaná, morna, fado y baile funk a modo de agradecimiento. Y así fue. El único crédito que tengo es el de ser embajador de este movimiento que llevó a la creación de ‘Madame X’.



¿Qué sabías de Madonna antes de conocerla? ¿Cuáles eran tus canciones o álbumes favoritos de su carrera?

Madonna es parte de nuestro subconsciente. Ella siempre ha enarbolado luchas por la igualdad y, junto con Michael Jackson, es lo que llamaríamos Dioses de la música moderna. Pero la conocía por lo que diríamos “cultura general”. Siempre he escuchado mucho más a artistas africanos, y solo cuando la conocí empecé a empaparme de su obra y darme cuenta de la grandeza de su legado.

¿Cómo definirías que es trabajar con Madonna? Se dice que apenas duerme, que le gusta trabajar de noche… ¿Alguna anécdota al respecto?

Lo único que puedo compartir es que necesitaría nacer tres veces más para aprender a trabajar tan duro y con la precisión con la que vi hacerlo a Madonna. Entendí perfectamente porqué es tal coloso.

También mantuvimos una entrevista con Panda Bear recientemente. Él también estaba encantado de vuestro trabajo conjunto. Nos explicó que creaste para él unas preciosas armonías que nunca había escuchado antes, y que lo hiciste como en 10 minutos. ¿Lo recuerdas? ¿Hay algo que tú aprendieras de él?

Trabajar con Panda Bear fue una bendición propiciada por un amigo común, el productor neoyorquino Rusty Santos que trabajó con Noah en la producción del álbum (Nde: ‘Buoys‘). En ese momento Rusty estaba trabajando en mis disco y nos presentó, para mi felicidad. Rusty conocía mi pasión por crear armonías vocales, es lo que más amo: para todo lo que escribo, rítmica o melódicamente, el instrumento que empleo es la voz. ¡Y ese es el instrumento que presté a Panda! Estoy muy orgulloso del resultado final.

Él también nos habló de tu humildad. ¿Cómo definirías a Noah?

¡Noah es la personificación de la humildad y la integridad unidas en un único artista! Debemos estar muy agradecidos por contar con un artista de su envergadura en Lisboa. Debemos rendir homenaje a su trabajo.

¿Conocías algo de Panda Bear o Animal Collective antes de aquello? ¿Hay alguna canción o álbum en particular que te guste mucho?

Panda Bear y Animal Collective son ya parte de la Historia de la música alternativa y urbana de todo el mundo. Lisboa siempre respiró su arte y tuve la suerte de que uno de sus productores, mi amigo Rusty Santos, me explicara muchísimo sobre su historia.

Es obvio que mantenéis contacto, con Madonna al menos a través de Instagram. ¿Crees que sería posible que ella o Panda Bear participen en tus próximos proyectos o incluso que te veamos cuando sus tours pasen por Lisboa?

Confío en que el Universo se ocupará de mantenernos cercanos, aunque sea para comer una cachupa en la Lisboa criolla. (Ríe)

¿Estás en contacto con colectivos musicales alternativos o underground de Lisboa? ¿Algo que puedas recomendar y presentar a los fans españoles? ¿O estás más involucrado en el estilo tradicional en este momento?

Soy uno de los hijos del movimiento underground (lisboeta). Ahí es donde he formado los cimientos que asientan mi inspiración hasta hoy. En Lisboa hay dos sellos que han hecho mucho por la cultura global que hemos adquirido: Enchufada y Príncipe Discos. Branko y su equipo son responsables de mi club favorito de la ciudad, Na Surra. También Marfox me introdujo en las fantásticas noches de Prince, y os recomiendo visitarlas. No me importaría ser vuestro guía.

¿Qué es lo próximo para ti? ¿Estás trabajando en otro nuevo álbum o solo en canciones por aquí y por allí?

Ya estoy trabajando en nuevas canciones, tres de las cuales presentaré en Cartagena y ¡siento que viene algo muy fuerte a nivel musical que va a dejar huella en nuestra Historia!