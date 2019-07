El “jódete” de Thom Yorke, la predicción de Tim Burgess y más reacciones del pop británico ante la elección de Boris Johnson

El conservador Boris Johnson ha sido elegido hoy martes como nuevo Primer Ministro británico, tras la dimisión de Theresa May el pasado mes de mayo y con una victoria holgada frente a su principal rival, Jeremy Hunt. Johnson, que ha prometido efectuar finalmente el “Brexit” el próximo 31 de octubre, tomará posesión de su cargo este miércoles.

Como era de esperar, no han sido pocos los artistas británicos que han reaccionado negativamente a la elección del Tory Boris Johnson en las redes sociales. Thom Yorke de Radiohead ha tuiteado “jódete” y compartido una antigua carta de un profesor de Boris en el que este criticaba su falta de disciplina y rechazo de la responsabilidad; mientras Stormzy ha retuiteado el tuit de un usuario que compartía un fragmento del videoclip de su single ‘Vossi Bop’, en el que el artista rapea: “a la mierda el gobierno y a la mierda Boris”.

Más curiosa es la reacción de Tim Burgess de The Charlatans: el músico ha vuelto a compartir un tuit antiguo de 2015 en el que predecía que tanto Trump como Boris serían presidentes. Por su parte, el joven rapero slowthai, cuyo debut se titula precisamente ‘Nothing Great About Britain’, se ha mostrado bastante enfadado, escribiendo “OTRO IMBÉCIL INCOMPETENTE EN LA CALLE 10, SOLO ES UNA VERSIÓN MÁS FLOJA DE TRUMP, POR FAVOR DEJADME EVACUAR LA ZONA”. Ed Simons de The Chemical Brothers ha compartido una reflexión: “más gente pija y rica diciéndonos que seamos optimistas con el Brexit cuando sus propios expertos dicen que será un desastre. Es extraño”.

Oh no. I made a prediction four years ago and it just came true : / https://t.co/p0wdBDggL8 — Tim Burgess (@Tim_Burgess) July 23, 2019

More posh rich people telling us to be optimistic about Brexit when their own experts say it will be a disaster. It is odd. — ed simons (@eddychemical) July 23, 2019

faaaaaaaaaaaaar too many blonde pricks in charge — SOAK (@Soakofficial) July 23, 2019