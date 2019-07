Ed Sheeran por partida triple, Becky G, Ozuna, un remix de ‘Rebota’… en la lista de singles

La lista de singles española vuelve a estar liderada por ‘Callaíta’ de Bad Bunny y Tainy, mientras ‘Milionària’ de Rosalía cae al número 2. El top 5 de hecho no ha sufrido grandes cambios esta semana: ‘Señorita’ de Camila Cabello y Shawn Mendes sube del 4 al 3, ‘Otro trago’ de Sech y Darell baja del 3 al 4 y ‘Soltera (Remix)’ de Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny permanece en el número 5.

Tenemos que bajar hasta el puesto 52 de la tabla para topar con la primera entrada de la semana en la lista de singles: ‘DOLLAR’, el nuevo trap en español de Becky G y Myke Towers, entra en el número 52. Por su parte, Ed Sheeran coloca otras tres pistas de su nuevo álbum, top 1 de ventas en España, dentro del top 100: ‘South of the Border’ con Camila Cabello y Cardi B es top 61, ‘Nothing on You’ con Paulo Londra y Dave top 68 y ‘Antisocial’ con Travis Scott top 95. Ya se encontraban en lista ‘I Don’t Care’ con Justin Bieber, número 13 esta semana; y ‘Beautiful People’ con Khalid, número 53.

Ozuna, tan habitual en la lista de singles española, firma otra de la entradas con ‘Muito calor’, su nuevo single con Anitta, que debuta en el número 60. Por su parte, ‘Rebota (Remix)’ de Guaynaa con Nicky Jam, Farruko, Becky G y Sech entra en el 84 y ‘Baila conmigo’ de Dayvi, Victor Cardenas y Kelly Ruiz lo hace por los pelos, en el número 99.