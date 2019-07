Ed Sheeran, número 1 en 14 países con su nuevo disco, incluyendo España

Ed Sheeran es el nuevo número 1 de ventas en España con ‘No. 6 Collaborations Project‘, su nuevo disco de colaboraciones. El largo es además top 2 en streaming al no haber superado las reproducciones del que sigue siendo el disco más escuchado de la semana, ‘OASIS‘ de J Balvin y Bad Bunny.

En cualquier caso, ‘No. 6 Collaborations Project’ ha arrasado absolutamente en todo el mundo como cabía esperar. El disco es número 1 tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, pero también ha alcanzado la primera posición de ventas en Australia, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Nueva Zelanda, Noruega, Escocia y Suecia, mientras ha sido número 2 en Alemania, Francia e Italia y número 5 en Japón. Claramente, Sheeran juega desde hace rato en su propia liga.

Otras entradas en la lista de ventas las firman Andrés Martín con ‘Línea 10’ en el número 35, Paul McCartney con la reedición de su directo de 2007 ‘Amoeba Gig’ en el 51, la B.S.O. de ‘El rey león’ en el 55, New Order con su nuevo álbum en directo ‘∑(No,12k,Lg,17Mif) New Order + Liam Gillick: So it goes’ en el 62, la B.S.O. de ‘Spiderman: Lejos de casa’ en el 92 y Sigur Rós con la reedición de su álbum de 1999 ‘Ágætis byrjun’ en el 99. En streaming, además de Sheeran, la B.S.O. de ‘El rey león’ entra en el número 68, ‘Snacks’ de Jax Jones en el 91 y ‘Chapters’ de James TW en el 94.