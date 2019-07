5 himnos que explican por qué Muse están a punto de agotar entradas en Madrid

Muse llegan a España esta semana con la gira de presentación de su último disco, ‘Simulation Theory‘ después de visitar Estados Unidos, Canadá y otros países europeos. El concierto, para el que están a punto de agotarse las entradas, tendrá lugar este mismo viernes 26 de julio en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

Antes de que llegue el día, que será muy recordado por los fans de Muse pues los conciertos del grupo suelen ser impactantes, repasamos 5 de los grandes himnos de uno de los mayores grupos de rock de los últimos 20 años: faltan hits (‘Psycho’) y fan favorites (‘Panic Station’), pero ninguna de estas canciones deberá faltar en el concierto:

The Dark Side

En ‘Simulation Theory’, Muse se han entregado a la estética de la ciencia ficción de los 80, justo en la era ‘Stranger Things’. Esto se nota también en las canciones del disco. ‘The Dark Side’, narrada por un hombre (¿o una máquina?) que busca ser libre tras años sumido en la desesperanza, vuelve a ser un himno de rock épico hecho para levantar a ejércitos enteros, pero sus sintetizadores ochenteros la enmarcan claramente en el contexto de este álbum.



Uprising

Y hablando de levantar ejércitos, o pueblos enteros, ¿cuál era el propósito de ‘Uprising’ si no ese? El primer single de ‘The Resistance‘, el álbum de Muse de 2009, puede ser el mejor ejemplo de su estilo desvergonzadamente populista: sus llamadas a la “victoria” y a la “revolución” la han convertido en el mayor éxito de Muse en las plataformas de streaming, y como tal, el grupo suele presentarla en directo con la energía y la espectacularidad que merece.



Supermassive Black Hole

Aunque Muse han recibido tantas críticas como halagos por querer sonar a Queen o a otras cosas tanto por querer sonar a sí mismos disco a disco, ya en 2006 ‘Supermassive Black Hole’, uno de sus mayores éxitos, mezclaba ritmos R&B inspirados en Kanye West y Prince con “guitarras tipo Rage Against the Machine”. Matt Bellamy decía que su inspiración habían sido grupos como The Beatles o dEUS, aunque el falsete que utiliza en la canción tiene un punto a Justin Timberlake.



Madness

El single principal de ‘The 2nd Law‘ es uno de los éxitos más improbables de Muse al tratarse también de uno de sus temas más arriesgados. La base electrónica de ‘Madness’, de inspiración dubstep, nos recuerda que estamos en 2012, pero Muse crean con ella una de sus canciones más sutiles: hay armonías y guitarras tipo Queen y final épico, pero la llegada hacia él no ha sido tan combativa como en singles previos. El “ma ma ma madness” del estribillo redondea una de las canciones pop de Muse más logradas.



Hysteria

En septiembre se cumplen 20 años de ‘Showbiz’, el debut de Muse, pero aunque podríamos reivindicar algunos de sus singles, un repaso a la discografía de Bellamy y compañía demuestra inequívocamente que sus mejores canciones vinieron después. En 2004, ‘Absolution’ terminó por consolidar la popularidad del grupo y especialmente el single ‘Hysteria’, con su riff de sintetizador, sus guitarrazos y su estribillo “I want it now”, no puede ser más emblemático en su carrera.