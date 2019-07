DIIV hablan de desintoxicación en ‘Skin Game’, primer avance de ‘Deceiver’

DIIV han sido autores de dos discos hasta la fecha, ‘Oshin‘ y ‘Is The Is Are‘, en un punto medio entre Real Estate y Sonic Youth. Ahora la banda de Zachary Cole Smith junto a Andrew Bailey, Colin Caulfield y Ben Newman, vuelve con un tercer álbum que verá la luz el 4 de octubre a través de Captured Tracks y que recibirá el nombre de ‘Deceiver’. Lo presenta el single ‘Skin Game’, que presume de su riff de guitarra limpia, si bien se va entregando posteriormente a la distorsión.

Su sello habla de “resurreción personal” en este álbum y de “catarsis”, mientras nos llegan también unas palabras de Zachary Cole Smith sobre el sencillo ‘Skin Game’, francamente ilustrativas: “es un diálogo imaginario sobre dos personajes, que podría ser incluso yo mismo o alguien que conozco. Pasé 6 meses en rehabilitación a principios de 2017, viviendo con otros adictos. Al recuperarme de ser un adicto, surgieron muchas preguntas como “¿quiénes somos? ¿qué es la enfermedad?”. Nuestro último disco habla de la recuperación en general, pero no me entregué de verdad. Decidí vivir en mi enfermedad. ‘Skin Game’ trata de averiguar de dónde viene la tristeza. Miro a lo personal, lo físico, lo emocional y las experiencias políticas internacionales alimentando el ciclo de la adicción de millones de nosotros”.

Este será el tracklist de ‘Deceiver’, de tan sólo 8 pistas:

1. Horsehead

2. Like Before You Were Born

3. Skin Game

4. Between Tides

5. Taker

6. For the Guilty

7. The Spark

8. Lorelai