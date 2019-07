Guille Galván, Rayden, Zahara, Ismael Serrano… reaccionan ante la investidura fracasada de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez ha perdido este jueves la investidura de gobierno al no llegar a un acuerdo definitivo con Unidas Podemos. El tira y afloja de Sánchez, que prefería un gobierno “plural” pero “cohesionado” en lugar de “dos Gobiernos”, es decir, gobernar en solitario pero con el apoyo de Unidas Podemos, y Pablo Iglesias, que buscaba un gobierno de coalición y por tanto mayores competencias de las que Sánchez está dispuesto a otorgarle, no han llegado a buen puerto ni siquiera tras horas de intensas negociaciones. Esto significa que, el 23 de septiembre, si no hay acuerdo, habrá nuevas elecciones el 10 de noviembre.

Varias personalidades de la música, algunas de las cuales firmaron hace unos días una carta pública que exigía el pacto inmediato entre las izquierdas, no han dejado de expresar en las redes sociales su decepción ante el fracaso de la investidura. Por ejemplo, Guille Galván de Vetusta Morla ha expresado que “hoy era día de acuerdos, no de ganar relatos ni de ver quién la tiene más grande”, mientras Zahara ha retuiteado un mensaje que critica las “trabas” puestas por el PSOE para aceptar un gobierno de coalición, pero también la dureza de Unidas Podemos para aceptar las últimas propuestas de Sánchez.

Más directa ha sido Tulsa, que ha escrito “VERGÜENZA”, mientras Betacam ha retuiteado un mensaje también duro contra Sánchez: “la gente no te votó para esto, Pedro de los cojones. No te votaron a ti, sino votaron en contra de la derecha. qué pena y qué desastre”. Sr. Chinarro, por su parte, incluso tiene una reflexión politico-musical: “El PSOE es la izquierda como indies eran los grupos de las divisiones indies que hacían las multis. Era impensable quitarles las horas buenas en los escenarios de los festis”.

Que vergüencita que se utilice la tribuna del Congreso para hacer campaña electoral y liquidar adversarios como en el War Bot. Hoy era día de acuerdos no de ganar relatos ni de ver quién la tiene más grande. — Guille Galván (@galvanguiller) July 25, 2019

Que la Historia sea leve con estos políticos incapaces de acuerdo, de empatía, de responsabilidad. Qué bochorno, madre mía! — Guille Galván (@galvanguiller) July 25, 2019

Oye que si nadie quiere el ministerio de cultura me lo pido yo que tengo las cosas muy claras. — R A Y D E N 🌵➡️💥⬅️🎈 (@soyRayden) July 25, 2019

VERGÜENZA — Tulsa (@TulsaMiren) July 25, 2019

El PSOE es la izquierda como indies eran los grupos de las divisiones indies que hacían las multis. Era impensable quitarles las horas buenas en los escenarios de los festis. — Antonio Luque (@antonioluque70) July 25, 2019

Aún no sé si el que ha hablado es @gabrielrufian o @MiguelPoveda pero lo ha hecho muy bien, el más cuerdo, joder ¡¡Y ME CAGO EN LA HOSTIA!! ¡¿LOS DEMÁS QUE COJONES HACÉIS EN EL CONGRESO, PODÉIS PENSAR DE UNA VEZ EN EL PUEBLO Y NO EN QUIÉN LA TIENE MÁS LARGA?!#InvestiduraRTVE25J — Jess Fabric (@JessFabric) July 25, 2019

la gente no te votó para esto, Pedro de los cojones. No te votaron a ti, sino votaron en contra de la derecha. qué pena y qué desastre. — patri (@adasarter) July 25, 2019

Sin duda el PSOE es quien más trabas ha puesto al gobierno de coalición, pero creo que UP podría haber aceptado una de las últimas propuestas y haber intentado maniobrar desde dentro, antes que dejar caer a Sánchez. Ahora está tocado tanto para negociar como en unas elecciones. — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) July 25, 2019