No te pierdas… Javiera Mena hace oficial su versión de ‘Mujer contra mujer’ de Mecano

Cuando hacíamos la crítica de aquel disco-homenaje a ‘Descanso dominical’ por parte de artistas de lo más variopinto nos preguntábamos cómo era posible que no se hubiera contado con Javiera Mena, que siempre ha declarado que la música de Mecano la marcó profundamente. Y, de hecho, en directo es habitual escuchar su propia versión de ‘Mujer contra mujer’ (que en el citado álbum corría a cargo de Elefantes). Ahora, dándonos la razón, lanza como single la versión en estudio de esa interpretación de este himno lésbico, una de las canciones más celebradas del trío madrileño. La artista chilena la lleva a su terreno por medio de su ya conocida pericia con los sonidos sintéticos, pero por lo demás es bastante fiel al original. Para ella, como homosexual, es una canción muy importante, como explica en nota de prensa:

“Empecé a tocar los acordes de ‘Mujer contra Mujer’ en el piano, primero como un hermoso juego para cantar con mis amigas y después ya con más seguridad pasé a ofrecerla en los conciertos. Todo ha fluido de manera natural para tener mi versión, porque cuando la toco siento cada palabra como si fuera mía y de todas a la vez, me conecta con el pasado y el presente, y quiero honrar hoy con ella a todas las lesbianas que amaron en secreto. ‘Mujer contra mujer’ fue editada en el año 1988, mientras que en países como Chile, recién en el año 1999 la homosexualidad dejó de ser un delito y aún es un tema social que sigue causando mucho dolor. Siempre me he sentido afortunada de ser lesbiana y me gustaría transmitir ese sentimiento desde una perspectiva positiva, con beats de luz y un videoclip simple y luminoso que grabamos en Madrid bajo la dirección de Blanca Ramos. Mecano es y será una banda que siempre ha significado mucho para mí, y traer al hoy, a mis beats y sintetizadores ‘Mujer contra Mujer’, es algo que me llena mucho”. Efectivamente, el tema se lanza con un video de factura exquisita que plasma el amor de dos parejas lesbianas.

Seguro este tema estará, junto con sus clásicos y los temas de ‘Espejo‘, en el repertorio de las próximas fechas de Javiera en nuestro país, que comienzan este mismo domingo, 28 de julio, en el festival benéfico Future Beats, en el Poble Espanyol de Barcelona. Allí compartirá escenario con Amaia, Hinds, Cupido o DJ Coco, en un evento en el que la recaudación íntegra (los tickets tienen un precio de 8 euros) va destinada a ACNUR. Más tarde Mena estará en la Festa do Albariño de Cambados (1 de agosto), en Festival Aspesuena de Aspe (3 de agosto) y Sonorama Ribera (9 de agosto). Donde, por cierto, coincidirá con Nacho Cano.