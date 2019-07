La Canción del Día: LIZ permanece en su burbuja de future pop con la magnética ‘Diamond in the Dark’

Hace casi exactamente cuatro años, LIZ (que dio sus primeros pasos junto a Diplo en Mad Decent) publicaba una de las mejores canciones de 2015: una maravilla de future pop y bubble bass llamada ‘When I Rule The World‘ que, producida por SOPHIE, llevaba a pensar que esta joven podía, efectivamente, “dirigir el mundo”… del pop. Pero no. Elizabeth Abrams –que así se llama–, no terminó de despegar a pesar del relumbrón de aquella canción, y apenas supimos de ella hasta principios del pasado año. Entonces publicaba un single doble, ‘Queen of Me’ más ‘Could U Love Me’, que, entre efluvios de neo-R&B, apuntaban a su regreso definitivo.

Este no ha terminado de concretarse, pero al menos no ha vuelto a desaparecer. A lo largo del año pasado siguió publicando otros singles: ‘Super Duper Nova‘, ‘Pandemonium‘ y ‘Last Call‘ –para la que acaba de estrenar vídeo un poco Björk–, pese a no haber tenido gran repercusión, profundizaban en esa suerte de pop bubblegum futurista en el que LIS se encuentra muy cómoda, y que a buen seguro será del agrado de los fans de la última Charli XCX, la Kim Petras que colaboró con SOPHIE o incluso Carly Rae Jepsen. Ahora publica ‘Diamond in the Dark’, su primer tema de este 2019, y, aunque no parece probable, quizá llegue a un público más amplio. Porque es deslumbrante.

Se trata de un dueto con Slayyyter –otra nueva diva del future pop alternativo, de la que hablaremos pronto– que ha escrito LIZ junto a Jarina De Marco y el excéntrico Dylan Brady, que se encarga de una producción con cierta querencia al trance de los 90s. Pero sobre todo “Diamond” brilla por su precioso desarrollo melódico, una auténtica maravilla repleta de ganchos que, especialmente cuando cantan el título del tema en el estribillo, nos recuerda a la primera Lady Gaga. Además, su letra tiene un inspirador trasfondo emocional: “‘Diamond In The Dark’ va de celebrar el valor de tu propia vulnerabilidad, y continuar amando al máximo incluso cuando en el pasado ha habido gente no te ha valorado los suficiente. No me arrepiento lo más mínimo de ser yo misma y pienso que a veces a la gente le lleva tiempo desenvolver todas mis capas. A menudo me siento invisible o incomprendida en varios sentidos. Creo que todo el mundo puede sentirse identificado con eso. Sigue siendo TÚ, que luego es solo cuestión de los demás que reconozcan tu rareza o tu “especialidad”. Si no, desaparecerás como una estrella fugaz”. Ojalá que, efectivamente, LIZ no sea una estrella fugaz y vuelva a presentar más canciones así muy pronto.