Chance the Rapper publica al fin su nuevo disco: CocoRosie, Nicki Minaj, Justin Vernon, Shawn Mendes… entre sus créditos

Chance the Rapper ha esperado hasta entrada la mañana en Estados Unidos para publicar su esperado nuevo álbum, ‘The Big Day’. Es su debut oficial después de triunfar con sus “mixtapes” gratuitas ‘Acid Rap’ y especialmente ‘Coloring Book‘ y promete ser uno de los grandes éxitos comerciales de los próximos meses. Un repaso a sus créditos revela además varias sorpresas:

CocoRosie

La colaboración más alucinante por improbable en el nuevo disco de Chance the Rapper la protagonizan CocoRosie. Las hermanas Bianca y Sierra Casady, conocidas por su pop barroco, preciosista y excéntrico y por canciones como ‘Lemonade’, ‘Werewolf’ o ‘By Your Side’, cantan en la pista 8, ‘Roo’. Esta es una incursión totalmente inaudita de CocoRosie en el mainstream. Aunque teniendo en cuenta que Chance ha llegado a mencionar ‘Ys’ de Joanna Newsom entre sus discos favoritos, lo más seguro es que Chance sea fan de las hermanas y las haya contactado para colaborar.

Nicki Minaj

La autora de ‘Queen’ aparece un par de veces en la segunda mitad de ‘The Big Day’. En primer lugar lo hace en ‘Slide Around’ y más tarde en la pista final, ‘Zaines and Fools’, que incluye otros créditos interesantes. Nicki ha dicho que ha traído de vuelta a “Roman” en estas dos colaboraciones.

Rodgers y Hammerstein

El famoso dúo de autores de canciones para musicales protagoniza su segunda gran incursión en el pop de 2019 tras aparecer en ‘7 rings’ de Ariana Grande (y llevarse casi todos los “royalties”). A falta de dar con el sample o interpolación exactos de una composición de Oscar Hammerstein II y Richard Rodgers usada en ‘Zaines and Fools’, de momento sabemos que ambos compositores están acreditados en esta canción junto a otros artistas como Nicki Minaj.

Justin Vernon

El líder de Bon Iver, que también publica disco próximamente, aparece en ‘Do You Remember’, ‘The Big Day’ y ‘Town on the Hill’. Vernon ya había colaborado con Chance en ‘Summer Friends’, uno de los temas incluidos en ‘Coloring Book’. En este tema aparecía también Francis and the Lights, quien también está acreditado en varios temas de ‘The Big Day’.

En Vogue

‘I Got You (Always and Forever)’ suena como una canción perdida de En Vogue en la que Chance rapea unos versos. Claro, las mismas En Vogue están acreditadas en la canción y cantan la mayor parte de esta. Aunque ‘I Got You (Always and Forever)’ suena ultra retro, parece que es una composición original, pues una búsqueda en Google de su letra no da ningún resultado relacionado con En Vogue. Otro conocido girl group vocal de los 90, SWV, parece que está presente en la pista 19, ‘Found a Good One (Single No More)’.

Timbaland

‘Big Fish’ es una de las pocas canciones de ‘The Big Day’ con solo unos pocos implicados. Entre ellos se encuentra Timbaland, su productor principal. ¿Necesita el productor de Justin Timberlake, Nelly Furtado, Aaliyah, etc. algún tipo de presentación?

Shawn Mendes

El cantante canadiense, uno de los mayores ídolo adolescentes del momento, presta sus servicios a Chance en el disco-funk de ‘Ballin Flossin’.

Randy Newman

A menos que sea otra persona casualmente llamada Randy Newman, parece que el veterano cantautor y compositor de bandas sonoras ha puesto su grano de arena en la pista 15 de ‘The Big Day’, ‘5 Year Plan’. El tema incluye un prominente arreglo de cuerdas que es fácil vincular con Newman, quien además canta hacia el final de la canción. Confirmado: este Randy Newman es el Randy Newman que todos conocemos.