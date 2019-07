La Canción del Día: en ‘Slide Around’, Nicki Minaj vuelve a ser lo mejor de un tema ajeno

Chance the Rapper ha publicado este viernes su debut oficial, aunque ya era uno de los artistas de hip-hop más respetados por sus exitosas “mixtapes”. ‘The Big Day’ es un álbum extenso y lleno de colaboraciones, algunas más sorprendentes que otras, pero entre las que vuelve a destacar la presencia de una Nicki Minaj que siempre sabe cómo dar lo mejor de sí en un “featuring”. La rapera aparece en dos pistas de ‘The Big Day’, ‘Zaines and Fools’ y esta ‘Slide Around’ en la que nos detenemos hoy.

‘Slide Around’ presenta una de las bases más relajadas de todo el disco, evocando incluso una sensación de holgazana tarde veraniega. En esta co-producción de Pi’erre Bourne, Fox y el propio Chance, una hipnótica melodía de teremín sintetizado flota de fondo mientras se impone el sonido de un motivo electrónico más robusto, dando lugar a un gancho totalmente “chill”. La producción incluye también el sonido de unos cristales rotos que aparece esporádicamente, enriqueciendo el conjunto.

Tres raperos se reparten el pastel en ‘Slide Around: Chance the Rapper abre la veda rapeando sobre los aviones en los que viaja o sobre Gucci, dejando claro que esto va de presumir. El MC de Chicago rapea: “tengo un Grammy, no te miento”, y en el verso siguiente, Nicki Minaj responde: “yo no tengo un Grammy, pero sigo siendo la mejor de todos los tiempos”. La rapera de Trinidad y Tobago hace uso de un “flow” despreocupado para jactarse de su influencia (“he convertido mi ‘Pinkprint’ en rutina), logrando el verso más adictivo de la canción con diferencia. Lil Durk también menciona el gramófono (“no tengo un Grammy, pero pronto vendrá uno”) pero se centra en sus posesiones materiales, dejando alguna mención a Saint Laurent o a la marihuana.