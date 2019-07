Ernesto Castro no escuchará la ‘Oda a la alegría’ en su fonógrafo

Ernesto Castro es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y sus clases, que sube íntegramente a Youtube, acumulan decenas de miles de visitas. También es autor de los libros ‘Contra la postmodernidad’ (2011) y ‘Con el palo al agua’ (2016). En los últimos años, Castro se ha convertido en un improbable pero muy querido personaje de internet gracias a sus ideas sobre la cultura popular y a sus entrevistas a artistas como C. Tangana (también filósofo), Bad Gyal, Niño de Elche o Yung Beef. El “filósofo del trap” de hecho está a punto de publicar ‘El trap. Filosofía millennial para la crisis en España’, un nuevo libro en el que investiga el auge de este estilo musical en nuestro país, y de cara a su lanzamiento el próximo 9 de septiembre, responde a nuestro Tipo Test dejando interesantes respuestas sin vinculación alguna con el trap (al menos aparentemente), pero sí con la música clásica y otras vanguardias.

¿Tienes canción favorita de todos los tiempos?

El ‘Bolero’ de Maurice Ravel.



¿Una canción que te haya obsesionado últimamente?

‘Así habló Zaratustra’, de Richard Strauss.



¿Escuchas música para escribir o estudiar? Si sí, ¿cuál? ¿O eres más de trabajar en silencio?

Sí que escucho música mientras escribo. Me gusta ponerme el ‘Cuarteto de cuerda para helicóptero’ de Karlheinz Stockhausen. Me relaja muchísimo.



¿Alguna canción que asocies a un recuerdo infantil?

Las ‘Canciones a los niños muertos’ de Gustav Mahler.



¿Qué canción desearías haber escrito?

‘4’33’’, de John Cage.



¿Qué canción odias con toda tu alma?

La ‘Oda a la alegría’ de Ludwig van Beethoven.



¿Hablas de música con tus alumnos? ¿Qué gustos musicales percibes por tus clases?

Claro que hablo de música con mis alumnos. Yo hablo mucho con mis alumnos. A la mayoría le gusta el dodecafonismo. El dodecafonismo auténtico, quiero decir: Alban Berg y Anton Webern. Todo el mundo sabe que Arnold Schönberg no tiene calle. Luego hay una minoría de alumnos que están como locos con el espectralismo, el neotonalismo y el posminimalismo. Son los que peores notas sacan.



¿Sigues comprando discos? En caso afirmativo, ¿cuál fue el último y en qué formato?

Por supuesto que sigo comprando discos. Creo que hay que apoyar a los músicos y me parece muy mal el pirateo. El último disco que me compré —esta misma mañana— fue el ‘Espejo en el espejo’ de Arvo Pärt, en formato de cilindro para fonógrafo.



¿Cuál es tu plataforma favorita para escuchar música ahora mismo? Por ejemplo, al margen de los Spotify/Apple Music, ¿escuchas discos enteros en Youtube?

No, en YouTube solo escucho arias sueltas. A veces me pongo una sonata o un concierto para piano, pero al segundo movimiento me aburro o me salta la publicidad de una empresa de embutidos veganos.

¿Qué opinas del supuesto revival del vinilo o peor aún, del casete? ¿Es puro postureo o te interesa especialmente?

Me interesa especialmente; diría más: me encanta. Yo tengo la discografía completa de Richard Wagner en casete. Suena mejor así que en ningún otro formato.



Actuación vocal que adores.

La de Juan Diego Flórez en la Scala de Milán, el 7 de febrero de 2007, haciendo un bis de “Ah mes amis” en el estreno de ‘La hija del regimiento’ de Gaetano Donizetti.



¿Alguna canción que en algún momento te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el “guilty-pleasure”?

‘La pasión según San Mateo’, de Johann Sebastian Bach.



¿Mejor secuencia de canciones en un disco que hayas oído?

Las ‘Gymnopédies’, seguidas de las ‘Gnossiennes’. Una de las secuencias más irresistibles de Erik Satie. Ideal para la pista de baile.



¿Algún disco que te encante pero cuya secuencia te parezca un desastre y lo escuches siempre en modo “shuffle”?

‘El Mesías’, de Georg Friedrich Händel.



¿Qué necesita una canción para ser perfecta?

Un buen trío de viento-madera. Bien lubricado, por favor.

Un remix que te haya vuelto loco.

Cualquiera de Herbert von Karajan.