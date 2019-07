María Escarmiento: “Todas las canciones que estoy escribiendo hablan de romances o borracheras”

Es imposible hablar de María Villar, una de las concursantes de Operación Triunfo 2018 que más dio que hablar, sin mencionar la palabra “Mecano” o la palabra “Eurovisión” como demuestra esta misma frase, pero la cantante madrileña está desde hace rato a otras cosas, en concreto ocupada con la presentación de su proyecto al margen del talent que la dio a conocer. Ella es ahora María Escarmiento y su primer single, ‘Amargo amor‘, llegaba el pasado 9 de julio. Hemos tenido ocasión de sentarnos con María en una cafetería de Barcelona para hablar sobre este nuevo tema, otros en los que está trabajando y por supuesto Operación Triunfo o Eurovisión.

¿En qué momento decides usar un apellido nuevo? ¿De dónde sale la idea de “Escarmiento”? Es una palabra como muy española…

Yo me quería quitar Maria Villar porque me sonaba demasiado normal, es mi nombre del cole y se me hacía raro. Todo el mundo tiene nombres guapos y yo también quería uno. En realidad me daba un poco igual lo que ponerme, solo quería ponerme algo diferente.

¿Barajaste otros nombres entonces?

Sí, barajé bastantes cosas, yo me quería llamar María OT pero la gente me desaconsejaba [ríe]. La gente dice “te has cambiado el nombre para desvincularte” y yo “qué va, ¡si yo me quería llamar Maria OT!” Yo quería una cosa que no me resultara china, con la que no me costase mucho identificarme, y me puse María Escarmiento porque mi familia me ha llamado así siempre, mis primos me llamaban así a escondidas de mi madre porque a ella no le gustaba la palabra… Pero además me gustaba cómo suena la palabra, la puse en Google y no había nada y dije pues ya está, a tomar por culo.



Tu primer single, ‘Amargo amor’, es una producción de Merca Bae. Los teclados suenan como árabes, ¿fueron lo que más te llamó la atención del beat o fue más bien el tono oscuro de toda la canción? ¿Fue una elección obvia entre muchas?

Yo estuve con Álex [Silva, Merca Bae] escuchando beats suyos 2 horas y media. Él me enseñó todo lo que tiene porque a mí me flipa lo que hace, yo se lo digo siempre, sus beats ya son la canción porque tienen tanta melodía y son tan complejos que no hace falta ponerles nada encima. De estos beats me llevé a casa para currarlos como 5 o 6 y el de ‘Amargo amor’ me pareció un pepino. Es un beat que rompe con ese bajo gordo. Me atrajo mogollón. Y sí tiene un punto árabe. Pero en casa tengo más beats y me encantan.

¿Cómo son más o menos?

Son del rollo de ‘Amargo amor’. Todo lo que hace Merca Bae tiene un punto de reggaetón muy futurista, y todo bastante oscurete. Es todo gordo y un poco lento pero a la vez no…

“No me he basado artísticamente en ‘Muérdeme’ porque es una canción que no siento mía”

¿Cómo surge la colaboración con Ms. Nina?

A mí ella me flipa de siempre. En Operación Triunfo debí decir algo de ella porque al salir vi que había tuiteado algo como “decidle a María que le escribo una canción”. Y pasado un tiempo me escribió por privado, le contesté, me dijo que preparaba una “mixtape” y me pasó el tema, yo hice mi parte y ya está. Ella me cae súper bien.



Escuchando ‘Amargo amor’ parece que ‘Muérdeme’ ha terminado teniendo bastante más influencia en tu carrera de lo que pudiera parecer. ¿Fue un punto de partida? ¿Lo ves como un paso lógico?

No, no… ‘Muérdeme’ yo no la siento muy mía, fue una canción más que interpreté en el programa para mí, artísticamente no me he basado mucho en ella.

Volviendo a los beats, ¿cómo barajas presentarlos? ¿Piensas sacar un EP como Natalia, un disco como Carlos, más bien sacar temas sueltos…?

No tengo mucho plan… para nada en mi vida [ríe]. Tengo temas hechos que quiero ir sacando, pero no me he planteado cómo por ahora, igual me molaría hacer un mixtape o algo más redondo en el futuro pero de momento qué hacer exactamente se me escapa. Seguramente iré sacando lo que tengo y ya está…

¿Los temas que estás trabajando son todos de Merca Bae o también de otros productores?

Tengo otras cosas pero lo que quiero sacar seguidamente también es con Merca Bae.

“Habrá gente que componga de forma más estructurada y seguramente le salgan mejores canciones… Pero yo trabajo el beat y a partir de él veo dónde me sitúa”

Entiendo que estás trabajando diversos estilos, como tuviste una banda de punk rock…

Pero esto no va a suceder… Yo qué sé, quizá algún día sí, pero de momento estoy currando con beats. Los que son de Merca Bae y los que no son diferentes, son distintos ente ellos, pero tampoco están muy alejados de lo que ha sido ‘Amargo amor’.

¿Has contactado a algunos de tus colegas en el mundillo para colaborar? Sabemos que eres amiga de Hinds, The Parrots también por tu relación con Pablo Amores…

De momento no pero en un futuro seguro que molaría hacer algo.

role model by brainfreeze

En cuanto a las letras, ¿más o menos sobre qué estas escribiendo?

No tengo ni idea de lo que escribo ni de lo que van mis canciones. Lo que estoy pensando en el momento es lo que me sale. Yo soy muy romántica y me salen muchas cosas de romances, de borracheras… Todas las canciones que he escrito de momento son de ese rollo. No tengo pretensiones a la hora de escribir. Habrá gente que componga de forma más estructurada y seguramente le salgan mejores canciones… [ríe] Pero yo trabajo el beat y a partir de él veo dónde me sitúa. Con ‘Amargo amor’ me salieron imágenes de la noche, coches…. y entonces escribí sobre eso.

¿Qué conocimientos de la Academia dirías que estás aplicando de cara a la grabación de tus propias canciones?

Todo lo que aprendí lo aplico a mi día a día porque aprendí mogollón de cosas que ya son parte de mí. Pero a nivel vocal todo: noto muchísimo control de la voz, toda la técnica que no sabia poner en práctica la voy intentando poner en práctica, y me siento más segura a la hora de grabar porque allí grabamos mucho, grabamos 10 discos. Ya no me impresiona el estudio, allí lo hicimos tanto y era todo tan meticuloso que coges súper buen bagaje.

“[Busca representantes de Eurovisión en Operación Triunfo] no es el mejor de los sistemas como se ha comprobado”

¿Cómo viste a Miki en Eurovisión?

Genial, clavó la canción y lo hizo súper bien, súper contento, yo me cabreé mucho con el resultado porque creo que si no fue el mejor, al menos fue de los 3 mejores. Aunque yo no suelo ver Eurovisión y lo mismo había cosas mejores… Pero lo hablamos por el chat y no dábamos crédito, decíamos “no puede ser, no puede ser”.

Tú tuviste muchas papeletas para ir… ¿Tuviste en algún momento viendo a Miki ganas de estar ahí?

No porque yo pensaba muy fuertemente y desde el principio que tenía que ir Miki, Como candidato era increíble, súper currante, aguantaba la presión súper bien. El tema de Eurovisión es muy complicado y Miki englobaba todas las características para ir. Yo lo veía muy claro.



Está claro que buscar a posibles representantes de Eurovisión en Operación Triunfo no parece la mejor idea. Muchos no queríais ir y Merche hablaba decepcionada sobre su experiencia con vosotros en una entrevista reciente, hablaba de boicot incluso.

Qué va… Que Merche diga lo que tenga que decir, yo no hablé con ella en ningún momento ni la vi por ningún lado. Yo siento que no es el mejor de los sistemas como se ha comprobado, también por el enfado de la gente en general. Cualquiera de nosotros, si hubiera tenido que ir, habría ido y lo habría hecho lo mejor posible. Pero Eurovisión es una responsabilidad muy grande y es muchísima peña para la que tienes que cantar. Nosotros somos unos chavales que hemos entrado en un talent y no tenemos que estar preparados para ello ni profesionalmente ni mentalmente. Emocionalmente también es súper duro. Por ahi iban los tiros. Además la sede tampoco ayudaba para nada. Creo que se nos dio demasiada caña para lo que luego era.

El hecho de que un compositor escriba algo para vosotros cuando puede no conocer vuestra sensibilidad o vuestros gustos parece un problema.

Ese puede que sea uno de los grandes problemas. Te asignan una canción, pero es una canción más del programa. Por eso me parecía buena idea que fuera Miki, a él le encantaba su canción, era un “perfect match”. Mola ir con algo que te guste y no con algo con lo que no te identifiques.