Tool anuncian nuevo disco, ‘Fear Inoculum’, y subirán su catálogo a streaming este viernes

Tool había confirmado que su primer álbum en 12 años vería la luz este mismo verano. Finalmente, la popular banda de metal progresivo ha anunciado que este nuevo largo llevará por título ‘Fear Inoculum’ y que saldrá exactamente dentro de un mes, el próximo 30 de agosto. El primer single de ‘Fear Inoculum’ y el resto de detalles del álbum se darán a conocer “próximamente”.

Las sorpresas de Tool no acaban ahí, porque para regocijo de sus fans, la discografía completa de la banda llegará a todas las plataformas de streaming este mismo viernes 2 de agosto. Se trata principalmente de cuatro álbumes de estudio publicados entre 1993 y 2006 de los que se estima que Tool ha vendido unas 13 millones de copias, además de un par de EPs lanzados entre 1991 y 1992 y un recopilatorio publicado en el año 2000. Aunque no está claro que estos lanzamientos vayan a aparecer en streaming -los EPs y el recopilatorio-, es razonable pensar que sí cuando Tool habla de “catálogo” y no de álbumes en concreto.

Entre esos álbumes de estudio destaca por supuesto el querido ‘Ænima’ lanzado en 1996, un disco que fue triple platino en Estados Unidos, ganó un Grammy (por el tema titular) y suele ser uno de los discos de metal mejor valorados por la prensa especializada. ‘Undertow’, el debut de Tool, fue doble platino, así como ‘Lateralus’, mientras este además dio al grupo un segundo Grammy y el álbum siguiente, ‘10,000 Days’, un tercero.

FEAR INOCULUM, Aug 30th, 2019 Album Art, Lead Track, and Pre-Order info TBA. Thank you for your patience. pic.twitter.com/DxDM5j5D8X — TOOL effing TOOL (@Tool) July 29, 2019