Merche: “La diferencia entre la Merche de antes y la de ahora es que ya no me voy a callar”

Merche es una de las artistas más conocidas de nuestro país sobre todo desde la edición, en 2004, de su segundo disco, ‘Auténtica’. Fue la época de ‘Abre tu mente’, una canción que ha superado cualquier etiqueta de “guilty pleasure” para convertirse en todo un clásico del pop español, pero la cantante y compositora gaditana ha sumado más logros en su carrera. En la era del streaming singles más recientes de Merche como ‘Te lo mereces’, ‘Noche de San Juan o ‘Te espero cada noche’ doblan sus escuchas, mientras los siguientes álbumes de la artista han seguido debutando dentro del top 10 de la lista de ventas.

Autora de canciones igualmente populares como ‘Eras tú’ o ‘Pasajeros’, Merche se encuentra preparando un nuevo álbum que verá la luz en febrero de 2020. El primer sencillo, ‘Lo que me dé la gana’, llegaba a las plataformas el pasado mes de junio y será el primero de varios que conoceremos antes de la llegada del disco. JENESAISPOP tuvo oportunidad de sentarse con Merche a principios de julio en un céntrico hotel de Barcelona para hablar sobre este nuevo proyecto, aunque la artista, que no se muerde la lengua, nos deja titulares sobre todo en relación al machismo, el supuesto “oportunismo” de su nuevo single feminista o su participación en Eurovisión.

Has dicho tu disco sale en febrero, pero el single ha salido ahora en junio. ¿No queda demasiado?

Ahora todo ha cambiado mucho, el disco físico está tan complicado venderlo que hay que dar una carta de presentación más amplia. Ya hay artistas que sacan 3, 4 o 5 singles antes del disco. Eso es lo que yo pretendo hacer de aquí a febrero. Y que el abanico de colores sea amplio. Además, como la gente quiere escuchar ya ‘Lo que me de la gana’ en directo, he decidido que no voy a dejar la gira, sino que voy a ir incluyendo en ella los temas que salgan hasta febrero, y cuando salga el disco ya cambio el espectáculo.

¿Tienes los singles pensados ya? ¿Cómo suenan?

Sí, y ya están los vídeos grabados y todo. Está todo pensado. Será un poquito de todo, como siempre. A veces leo “el cambio rotundo de Merche” y pienso “¿qué cambio rotundo, señores?” Si dices eso es que no has escuchado mi trabajo desde hace 17 años. Yo siempre he hecho pop fusionado con las músicas que escuchaba de pequeña. Mi primer tema ‘No me pidas más amor’ tenía influencias y ritmos latinos. ‘Abre tu mente’ sin embargo era un tema dance (hablo a nivel de producción). ‘Eras tú’ era una balada de pop clásico español, ‘Si te marchas’ era un tema negro…

“No puedes hablar con propiedad si dices que es la primera vez que mezclo ritmos latinos y hablo de temas sociales”

Hay el mito de que Merche se reinventa…

Yo eso sí lo acepto, en cada disco te tienes que reciclar. Si no te quedas obsoleta, en esta profesión y en cualquier otra. Y yo todas las tendencias musicales que surgen intento hacerles caso, no voy a hacer música para meterla en un cajón. Pero no es con ‘Lo que me dé la gana’ la primera vez que lo he hecho. Leo “es que se apunta a la moda de los ritmos latinos”. ¿Perdona? O “se apunta a la moda del feminismo”. ¿Perdona? Llevo toda mi vida reivindicando temas sociales o temas que me han afectado como la violencia de género, el acoso laboral o la visibilización del colectivo LGBT… Yo creo que fui la primera, no recuerdo otra, que hizo un vídeo en el que las protagonistas eran dos chicas, hace ya 8 o 10 años. Hoy en día sale un vídeo semejante y es como “vaya, se ha atrevido”. ¡Yo ya lo hice! No es que me apunte al carro, es que es mi carro de toda la vida de Dios.



¿Se olvida un poco la historia, dirías?

Para comentar y hacer una crítica profesional… En algún medio he leído que me apunto a las modas de los ritmos latinos y el feminismo. En 20 Minutos de hecho, y lo quiero decir que ha sido en 20 Minutos. Uno que va de crítico musical, que esa es otra: ¿a ti quién te de el título de crítico musical? Porque de mi música no tienes ni zorra idea. Vete a la historia, escucha mis discos y entonces hablas. No puedes hablar con propiedad si dices que es la primera vez que mezclo ritmos latinos y hablo de temas sociales. *pedorreta* ¡Pa ti!

“En este disco hay pop, que es lo que yo siempre hago, y que no deja de ser música PO-PU-LAR, que es lo que hacemos todos. Los que van con la guitarra y van de puristas también hacen música popular”

¿Has pensado hacer trap puro?

¿Por qué no? Pero se me escapa un poco… A mí me encanta experimentar y me encanta la mezcla. Yo soy muy defensora del mestizaje en todos los aspectos, me parece donde radica la belleza suprema. Me encanta un negro fusionado con un chino, sale una persona guapísima de repente, con unos ojazos… Eso lo extrapolo a todo, también a la música. Pero lo que es trap puro no. En este disco hay pop, que es lo que yo siempre hago, y que no deja de ser música PO-PU-LAR, que es lo que hacemos todos. Los que van con la guitarra y van de puristas también hacen música popular. Y dentro de la música popular yo cojo los sonidos que más me llaman la atención.

¿El disco está terminado?

Está terminado de componer pero no de grabar. Estoy compaginando la grabación del disco con la promo y la gira.

¿Ya tienes título? Imagino que no me lo vas a decir…

No, no lo tengo. Si lo tuviera te lo diría. Estoy barajando 2 o 3 opciones. Como tengo tiempo para terminar de pensarlo no quiero equivocarme. Quiero que resuma de verdad lo que es este noveno disco. Por ahora “Merche 9” o ‘Peligrosamente libre’ que es lo que me dice Arturo [[NdE: Requejo, su pareja], que siempre que os lo comento os encanta. Pero es su idea.

“Como oyente yo me he aburrido de muchos artistas que me han encantado, porque han terminado haciendo lo mismo. Pero sigo comprándome los discos: un artista que me he aportado cosas a lo largo de su carrera, para mí ya es Dios hasta que se muera”

¿Cómo suena el disco? ¿De qué temas hablas? ¿Que te ha inspirado?

Habrá baladas, pero no con la producción y arreglos convencionales del pop de los 80 y 90 o de los 2000. No nos queremos quedar ahí, yo me niego. No quiero hacer lo mismo que ya he hecho. Por supuesto habrá baladas donde lo importante es la melodía y la historia que cuentas, pero los arreglos serán mas actuales, con mis influencias andaluzas que las he tenido siempre, o mis influencias negras. El trap también aparecerá por ahí. Insisto, que no me maten los traperos: el tema en cuestión no lo definirías como música trap, pero tendrá influencias del género. Como he hecho siempre. ¿Qué tiene que ver ‘Eras tú’ con ‘Cal y arena’, por ejemplo? Yo siempre he dicho una cosa: como oyente yo me he aburrido de muchos artistas que me han encantado, porque han terminado haciendo lo mismo. Yo necesito estímulos. Cuando descubro un artista que me mola muchísimo, si al segundo disco me vuelve a hacer lo mismo con el mismo sonido y la misma manera de cantar, porque no tiene otra, y al tercero hace lo mismo, yo ya digo “mira bonito, ya no me aportas nada nuevo, te he escuchado, me gustas pero ya no me interesas”.



Es curioso porque por otro lado hay gente que no concibe la idea de que su grupo favorito cambie de estilo. Tú es lo que buscas.

Para mí es una obligación a cada disco, precisamente para aportar una vez más. La gente ya sabe cómo canto de sobra, cómo escribo y cómo me expreso… Evidentemente las canciones son diferentes las unas a las otras, solo faltaba. Pero hay que ofrecer cosas nuevas. Yo no quiero hacer las mismas canciones una y otra vez. Vas evolucionando con los años, vas estudiando y aprendiendo cosas nuevas, tu último disco define el tipo de mujer y de profesional que eres en este momento. Ahora me interesan cosas que antes no, y al revés.

¿Qué artista te ha dejado de interesar, por ejemplo?

Me da mucha pena, pero Luis Miguel, aunque ya hace tiempo que no saca algo. Yo sigo comprándome los discos pero ni los escucho.

¿Compras discos y luego no los escuchas?

Los compro por fidelidad. Yo soy muy fiel. Estoy casada con los artistas que me han hecho vibrar en algún momento de mi vida y no se me olvida. En España tenemos una mente de plazo muy corto, se nos olvida todo… Si hay un artista que me he aportado cosas a lo largo de su carrera, para mí ya es Dios hasta que se muera. Aunque saque cosas que no me molen. Comprar discos que no vas a escuchar es una tontería, yo lo hago también porque me dedico a esto, pero si fuera una persona de la calle no me iba a gastar el dinero en el disco. Lo hago para decir “te sigo respetando, pero ya me has contado todo lo que me querías contar”. Y eso es a lo que yo no quiero llegar. Yo en los conciertos sigo recordando todas esas canciones que son muy conocidas. ‘No me pidas más amor, ‘Le deseo’, ‘Abre tu mente’, ‘Bombón’, ‘Cal y arena’, ‘Si te marchas’, ‘Me han vuelto loca’… Todas estas canciones son actualidad en mi vida y las tengo que seguir cantando continuamente. Y cada una era diferente a una a la otra. Ni siquiera se parecen las canciones de un mismo disco. Para mí las canciones son como películas sueltas, cada una con su historia, y con su manera de cantarla y contarla, y de vestirla.

“Lo que menos escucho es música pop al uso, lo que suena en la radio, como yo misma, porque siempre estoy trabajando, es deformación profesional total”

¿Hay algún artista nuevo que te interese y al que le compres discos?

Sí, mucha gente que sale con mucho talento. Ya que me compre el disco no tanto, porque yo precisamente lo que menos escucho es pop. Hace años descubrí que cuando escucho pop, al mismo tiempo estoy trabajando, pensando “mira qué linea de bajo más guapa, que mantita mas guay, esa guitarra que suena”… Es deformación profesional total. No disfruto. Estoy analizando y trabajando todo el rato. Es un poco coñazo.

¿Entonces qué escuchas?

Música de los años 20, 30… De toda la vida la he escuchado pero ahora más. Me gusta mucho Ella Fitzgerald, el jazz, el soul de siempre. Billie Holiday me vuelve loca. La música negra, esas fusiones tan maravillosas, la “música del Misisipi” como digo yo. Toda esa música me fascina, aparte del flamenco. Yo escucho mucho de todo, pero lo que menos escucho es pop.

Has dicho que el mestizaje es la belleza suprema, pero luego escuchas puro jazz y soul…

Sí pero me encantan las llamadas “músicas del mundo”, artistas como Amparanoia, que es un poco Rozalén, pero que en realidad hacen pop. Ellas cogen ritmos y sonidos de todo el mundo, y a final hacen música popular utilizando instrumentos e influencias de otros sitios. Me encanta viajar y escuchar no lo que suena en la radio, sino lo que puede sonar en un garito. Lo que menos escucho es pop al uso, lo que se escucha en la radio, como yo misma. No porque no me guste, sino porque no dejo de trabajar. Es la pelea continua que tengo en casa. Arturo y la niña quieren ver la tele todo el rato para ver si salgo, pero yo no puedo. Bueno, claro que puedo, pero…

¿Pero no te gusta escucharte en la radio al menos?

A mí me encanta escucharme en la radio porque digo “bien, perfecto, está gustando la canción”, pero yo no soy de mirarme en la tele, no me gusta, me veo todos los defectos del mundo. Yo normalmente termino un disco y no lo vuelvo a escuchar hasta el cabo de los años porque me daría por cambiarlo todo y es una lata.

“Algunas veces me he hecho la tonta frente a comentarios o situaciones incómodas, ante las que he plantado una sonrisa para que no me afectaran y no me arruinasen el día. Eso a largo plazo no es bueno”

¿Percibes que en ellos ha pasado el tiempo?

O cuando me escucho cantar alguna frase y digo “qué pequeña”… Hay muchas canciones que, hoy en día, o bien no las cantaría igual, o bien no las contaría igual. Lógicamente no todas las historias de mis canciones me han pasado a mí en primera persona, pero sí las cuento desde mi perspectiva. Pero hay cosas que pensaba hace 20 años que ya no. Eso se llama evolucionar.

Hay artistas que escriben una canción y a los 20 años no están de acuerdo con la letra.

El año pasado hice una canción a los refugiados que se llama ‘Puentes’, y si en algún momento no me siento identificada con la letra, decidiré no volverla a cantar. Pero cuando es una canción de amor… Hay cosas superfluas que me da igual seguir cantando.

No he escuchado ‘Puentes’, ¿te toca especialmente de cerca el tema de los refugiados?

No pero me duele mucho. Ha llegado un momento de mi vida -y ‘Lo que me dé la gana’ es reflejo de esto- en el que he decidido que ya no me quiero callar. Algunas veces me he hecho la tonta frente a comentarios o situaciones incómodas, ante las que he plantado una sonrisa para que no me afectaran y no me arruinasen el día. Eso a largo plazo no es bueno. Con ‘Lo que me dé la gana’ la gente se ha quedado con lo de feminista porque la primera frase dice “yo soy feminista total”, pero la canción no habla solo de eso, habla de mil cosas más que igual antes no las expresaba, pero ahora sí. El tema de los toros, el tema de Arturo… He escuchado tantas estupideces desde que empecé con él, como que me han quitado de las playlists por ello… ¿Perdona? ¿Y sabes quién me dijo eso, el día del Orgullo el año pasado, cantando yo ‘Abre tu mente?’ Un gay. ¿Hola? Estoy yo aquí, que soy hetero, defendiendo los derechos de todos, pero en este caso del colectivo gay en particular, y tú a mí me estás discriminando por quien yo amo? ¿Esto es una broma? Muchas veces he escuchado ese tipo de comentarios y he sido muy consciente, desde que empecé con él, de que mi carrera habría sido muy diferente si en lugar de haberme ido con un concursante de Gran Hermano, me hubiera ido con un futbolista. Y ya no tengo ganas de sonreír.



¿Te preocupa que se considere oportunista el mensaje de ‘Lo que me dé la gana’? Te lo pregunto porque he leído esta palabra en los mismos comentarios de Youtube.

No me preocupa porque llevo toda la vida haciéndolo. Quien considere eso es porque no ha seguido mi carrera. CadenaDial hizo un artículo precisamente sobre eso para los desinformados que pueden tener ese tipo de opinión. Salían ‘Abre tu mente’, que hablaba de la violencia de género; ‘No me das miedo’, que hablaba del acoso laboral… Yo he dado visibilidad a las parejas femeninas en un vídeo de 2008 y a las masculinas en el de ‘Ángeles‘, allá por 2005 o 2006. Incluso haciendo promoción en Latinoamérica entonces me preguntaban si no tenía miedo a represalias, de lo mal considerado que estaba allí el tema de los gays. Me daban mucha caña con eso, y yo con dos [NdE: susurra] cojones, cuando nadie hablaba de eso todavía en Latinoamérica, ni nadie daba visibilidad sobre este tema en un videoclip, lo hacía yo. Que después de 17 años me vengas a hablar de oportunismo… Me salen cosas muy feas. Primero que se informen, y luego, si miras la edad de las personas que dicen eso, tendrán 12 o 13 años. A mí me sale sale decirles “¿quiénes son tus padres?”. Cuando haces una crítica desagradable, y lo digo yo que llevo de, digamos, activista desde que empecé mi carrera, por lo menos tienes que informarte. Pero no me afecta lo mas mínimo porque es mentira, y las cosas te duelen y te afectan cuando tienen una parte de verdad. En este caso de oportunismo nada. Además no solo hablo de feminismo, hablo de una filosofía de vida mía, y habrá gente que esté de acuerdo y gente que no. Yo acepto y respeto a todo el mundo pero lo que no voy a consentir es que se diga que soy oportunista porque, insisto, llevo 17 años hablando de lo mismo.

“¿Alguien duda de que Pablo Alborán, que lleva menos años que yo, es autor? ¿Por qué tiene que haber un señor detrás de mí que me haga las cosas?”

Has dicho que antes en ciertas situaciones incómodas sonreías o no decías nada, pero que ahora sí. ¿Te refieres por ejemplo al machismo? ¿Has sufrido machismo en la industria?

Si tú miras todas las entrevistas que me han hecho 14 años atrás, en todas digo que no. Hoy te digo que sí. Yo llevo 17 años explicando que compongo y produzco mis canciones, y que soy la que hace los arreglos, y en este caso la que ha dirigido el vídeo y ha hecho el guion. ¿Por qué? ¿Porque me pongo rubia, me pongo una falda y me pongo unos tacones fluorescentes? ¿Alguien duda de que Pablo Alborán, que lleva menos años que yo, es autor? ¿Por qué tiene que haber un señor detrás de mí que me haga las cosas?

¿A ti te han preguntado directamente si eres compositora?

En la actualidad me lo preguntan continuamente. ¿Quién hizo ‘Eras tú’, hija? ¿QuiÉn te compuso esa canción? Lo hacen muchos periodistas. Antes contestaba, “pues yo :-)”, ahora contesto “primero infórmate si vienes a hacerme una entrevista, y segundo, que después de tantos años me preguntes si soy compositora, ¿es porque estás esperando a que te diga que es Pedro Gutierrez por fuerza? ¡Que soy yo! Que lidero mis proyectos y me pongo minifalda y un tacón. Y sé lo que quiero, compongo mis canciones, hago la letra, la música… Nada más y nada menos que mi oficio, que yo no soy una superheroína, es lo que hago. Parece mentira que todavía tenga que explicar que en ‘Lo que me dé la gana’, letra, producción y arreglos los he hecho yo. La única explicación que le encuentro a esto es que soy una chica. Y ya estoy cansada. En la canción hablo de igualdad, respeto, inclusión, libertad… Y también estoy reivindicando por enésima vez que soy yo quien hace mi canciones. Ya me parece triste y patético. Y por eso me pongo falda y tacones, y tengo los pies reventados, pero porque quiero expresar que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y claro que hay machismo en la industria, pero brutal. Porque parece que si te pones minifalda ya no tienes capacidad para hacer nada más.

Algunos artistas en los últimos tiempos se han distanciado del término “feminismo”. Brisa Fenoy decía hace poco en una entrevista que ella va más allá del feminismo y que es humanista [NdE: no le traslado a Merche que para Fenoy el humanismo significa “estar integrado en un sistema de valores globales”, mientras el feminismo “se centra en el género”]. ¿Te sorprende que el término “feminismo” no se haya terminado de entender?

¿No quieren que seamos iguales los hombres y las mujeres o cómo va el tema? Me sorprende muchísimo que no se entienda el término a estas alturas de la película. ¿Humanista? Brisa es una desinformada. El machismo tiene una connotación negativa y el feminismo para nada. Me parece increíble que una persona tan joven como Brisa no esté informada. “Feminismo: igualdad entre hombre y mujer”. No hay más. Y que no te sientas identificado con el término me parece súper mal. ¿No quieres que los hombres y las mujeres seamos iguales? Muy bien, sigue tu camino. Me parece aberrante a estas alturas de la película que esto ocurra. Estamos luchando por los derechos de todos, de TODOS, de cualquier raza o religión, ¿y piensas que sigue habiendo diferencias entre hombres y mujeres? Yo no soy menos capaz que tú. NO LO SOY. Y no pararé hasta que me muera de repetirlo.

Parece que se entiende que el concepto es un poco radical.

A veces el feminismo se confunde con tener pelos en el sobaco. Con eso también me meto yo. A mí no me gustan los radicalismos. ¿Ahora para defender el feminismo tienes que tener los pelos de los sobacos hasta los pies? Yo acepto que tengas pelos en el sobaco, bigote, que vayas como quieras, pero si yo me quiero pintar o ponerme tacones, ¿cómo voy a ser yo objeto de tus críticas? Es absurdo. Estamos viviendo una etapa de mucha absurdez.

Algunas personas creen que el término está desfasado…

Cambiar el término no es urgente ni primordial ni el término hace daño a nadie. Que todos cobremos lo mismo: eso es primordial. Ahora cambiar el término, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿A qué te huele el feminismo? Yo cuando pienso en feminismo y en la lucha feminista me viene a la mente un montonazo de mujeres muy valientes. En los 60 sí lo tenían más complicado. Ahora lo tenemos más fácil, aunque queda mucho trabajo por hacer. Por eso digo que la diferencia de la Merche de antes y la de ahora es que yo ya no me voy a callar. Hay que decir todo con respeto y vivir de la manera que nos dé la gana, pero respetando al de enfrente.

En cuanto a Eurovisión, has llegado hablar de “boicot” de los concursantes, que no querían ir… ¿No crees que el sistema falla? ¿Tiene sentido que haya compositores por un lado e intérpretes por otro, cuando no hay relación entre ambos? ¿Por qué tiene un triunfito que cantar una canción que no tiene por qué gustarle?

Yo esa palabra, boicot, nunca la he utilizado [en realidad sí lo ha hecho, al menos según la transcripción de El Confidencial], pero es la palabra que ha salido. La pregunta fue la siguiente: “¿cómo te sentiste con lo de componer la canción para Eurovisión?” Y yo comenté que la composición fue muy graciosa, porque además era la primera vez que componía una canción con tres personas y encima a distancia, por internet. Nos llevamos una alegría muy grande cuando la canción fue seleccionada entre las 100 mejores y más grande todavía cuando quedó segunda mas votada por el público. Pensábamos que había posibilidades de que nuestra canción fuese a Eurovision. Lo que no nos planteamos es que la persona que tenía que defender la canción no quería ir. ¿Si no por qué te presentas a OT? Si tu te presentas a OT es posible que vayas a Eurovisión. Yo soy consecuente con mis actos y daba por hecho que todos los chavales de OT querían ir a Eurovision. Si te presentas a OT y sabes que tienes la posibilidad de que te lleven a Eurovisión tienes que respetar el formato, el festival y a los autores.

En otros países o bien el mismo representante de Eurovision es autor de su canción, o bien existe un compositor que la compone a medida del intérprete…

Como ha sido el caso.

“El problema de OT y Eurovisión es que los niños no querían ir a Eurovisión porque les parecía poca cosa para ellos”

Parecía, o al menos esa ha sido mi sensación, que a Natalia no le gustaba mucho su canción…

¡A nosotros nos decía que sí! Lo que pasaba es que no quería ir a Eurovisión. La canción habla del postureo en las redes y sí había en la letra una frase con la que Natalia no se identificaba, porque ella decía “yo tengo 20 años y lo que quiero es posturear”. Entonces los autores nos reunimos y la cambiamos.

¿No creéis que os dicen que les gusta la canción un poco por compromiso? Al final ella no ha participado en la composición de ‘La clave’ y no tiene por qué gustarle necesariamente.

Como todos los de OT que han ido. Eso no es nuevo. ¿Tú crees que el problema está en las canciones?

Yo creo que a veces el problema está en las canciones, pero que sobre todo está en el sistema.

Yo creo que el problema es que los niños no querían ir a Eurovisión porque les parecía poca cosa para ellos. Es mi opinión. La canción te puede no gustar, pero si no te gusta dilo, exponlo. “Mira, la canción no me mola”. Además, el “speech” de Natalia no es ese, a nosotros nos decía que la canción le encantaba, solo que esa frase le chocaba y por eso se cambió. Y entonces nos dijo que le gustaba al 100%. Su “speech” ahora es que no se veía preparada para ir a Eurovisión, por lo tanto no haber entrado en OT, porque sabías que ibas a tener esa posibilidad. Si no te gusta la canción lo dices claro y la hubiéramos cambiado.