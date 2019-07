Sticky M.A. & Steve Lean / 5ta Dimensión

Con C. Tangana instalado como estrella internacional del rap-trap-urban-pop y Jerva con I-Ace marcándose un rumbo propio en el proyecto de rap-post-punk ANTIFAN, Sticky M.A. se postulaba como el único miembro del colectivo madrileño Agorazein que permanecía fiel al trap que abrazaron por todo lo alto en el ya icónico (¿y final?) ‘Siempre’. En aquel disco, Manuel Fernández dejaba su impronta personal en temas como ‘To Pue’ Ser’, ‘Angel’ y ‘Guadalupe’: rap sombrío en el que el profuso empleo de Autotune en su voz servía de metáfora de una intoxicación permanente, expiando demonios personales que se le manifestaban en forma de “ángeles”, siempre con su alma en la cuerda floja, más muerto que vivo. Así lo expresaba él.

Más tarde, hace algo más de un año, lanzaba una primera mixtape en solitario –‘Las pegajosas aventuras de…’– que afianzaba su figura en la escena: pese a su marcado espíritu trap –dinero, drogas y mujeres para atenuar el dolor–, destacaba por un magnetismo que le aproximaba a nombres del tirón de The Weeknd o Post Malone. Uno de sus temas más destacados, el que adelantó aquel trabajo cuando parecía que un acuerdo con Sony Music era inminente, era ‘Humo y alcohol’. Una canción que destacaba no solo por la participación de sus colegas en AGZ sino también por la base que servía para él Steve Lean, el productor que facturaba el sonido de Pxxr Gvng, adalides del trap en España.

Los buenos resultados artísticos y comerciales de aquel tema hacían soñar con que ambos extendieran esa colaboración, y no tardaron en anunciar un EP conjunto… que les ha llevado más de lo que parecía puesto que se ha convertido en todo un álbum. Un ‘5ta Dimensión’ que confirma la buena química entre ambos, nos regala momentos brillantes, a la altura de lo esperado, pero que también arroja certezas sobre el desgaste de la escena trap. Y es que este disco contiene temas con un gancho irrefrenable, como ‘Rockestar’ –la “e” parece pertinente para aclarar que no se trata de una versión de Post Malone–, la fulgurante ‘Shooters’, la oscura ‘0’s’ –su gran estribillo “La vida me sentó en el pupitre de nuevo / Mami, soy un buitre… mira cómo vuelo / Vuelo entre cadáveres, un carroñero / Besa el anillo que tengo en el dedo / Quieren que me quite pero no puedo / Quieren que vomite sangre en el suelo” resume bien su malditismo– o la fascinante ‘Dragón’ –”no sé cómo coño lo hago, pero dejo todo ardiendo”–.

Todas confirman la buena química entre el madrileño y un Steve Lean que aquí expande su repertorio con ambientes irreales, casi ensoñadores, que conectan muy bien con la lisergia que inunda los versos de Fernández. En esa línea, ‘Voices’, con un punto psicodélico y trance que por momentos conecta con el vaporwave, muestra un camino más que interesante, a la vez que afianza ese punto fantasmal que caracteriza a Manuel como letyrista: “cuando estamos los dos, mami, es mágico / pero no estamos solos, ‘toy psicótico / Mami, este que ves no soy yo, no me reconozco / (En mi cabeza una voz)”.

Sin embargo, como decía, esas alternativas se mezclan con ciertas señales de decadencia que dan razones a los agoreros que teorizan sobre el final del trap madrileño/español. Temas como ‘Tom Ford’, ‘Poli M.A.’ –con el chileno Polimá Westcoast– y ‘Piensa en mí’ –con el argentino Duki– tienen buenos ganchos, pero resultan ya demasiado predecibles tanto musical como líricamente. También es reprochable un uso extremo de los filtros vocales tipo Autotune –al más puro estilo Pedro LaDroga– sobre Sticky, que no solo consigue que ‘Atrás’ sea del todo ininteligible sino que satura profundamente. Hasta el punto que, cuando termina su media hora escasa de duración, tu mente necesita un descanso y lo último en lo que piensas es en pulsar de nuevo play. Para mí, ‘5ta Dimensión’ contiene tantas razones para pensar que el trap hispano puede (y debe) seguir vivo, como que necesita refrescarse estéticamente.

Sticky M.A. y Steve Lean presentarán ‘5ta Dimensión’ el próximo mes de septiembre en Barcelona y Madrid: el día 20 en Razzmatazz 2 y el 27 en Joy Eslava, respectivamente.

Calificación: 6,7/10

Lo mejor: ‘Rockestar’, ‘Voices’, ‘Shooters’, ‘0’s’, ‘Dragón’

Te gustará si te gustan: Post Malone, Pedro LaDroga, XXXTentacion

