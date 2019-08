Kylie Minogue, estrella invitada en el nuevo disco de Tove Lo, ‘Sunshine Kitty’

Hace justo dos meses, el 31 de mayo, Tove Lo anunciaba –a la vez que lanzaba su primer single, el estupendo ‘Glad He’s Gone‘– la publicación de su próximo álbum, ‘Sunshine Kitty’. Desde entonces no había trascendido más detalles sobre el sucesor de ‘Blue Lips‘, hasta hoy: Universal activa la pre-venta del disco en sus diferentes formatos (incluido un chulísimo vinilo “tatuado”), que se publica oficialmente el día 20 de septiembre, revelando así tanto su portada oficial –no tan controvertida como la de su anterior disco, pero tiene lo suyo– como el tracklist, en el que encontramos varias colaboraciones.

La más llamativa, sin duda, es la de Kylie Minogue, invitada en el tema ‘Really Don’t Like You’. Nada casualmente, puesto que en una entrevista publicada el año pasado la australiana decía que de la generación de nuevas cantantes pop le encantaban especialmente Sia, Dua Lipa y la misma Tove. No es, en todo caso, la única invitada en el álbum: el productor británico Jax Jones, la finesa ALMA –que participa en ‘Bad as the Boys’, single que se lanza a las 00:00h de este viernes–, MC Zaac y Doja Cat –la rapera del viral ‘Mooo!‘ que acabó cancelada por unos tuits homófobos– son otros nombres que se suman a la sueca, poco proclive hasta ahora a featurings en sus álbumes. Os dejamos con el tracklist completo y un snippet de la citada ‘Bad as the Boys’, que podremos disfrutar en pocas horas.

Tracklist de ‘Sunshine Kitty’:

Gritty Pretty (Intro)

Glad He’s Gone

Bad as the Boys (feat. ALMA)

Sweet Talk My Heart

Stay Over

Jacques (with Jax Jones)

Mateo

Come Undone

Are U Gonna Tell Her (feat. MC Zaac)

Equally Lost (feat. Doja Cat)

Really Don’t Like You (feat. Kylie Minogue)

Shifted

Mistaken

Anywhere You Go