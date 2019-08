Taylor Swift, que publica nuevo single este viernes, baila “borracha” su propia canción, haciéndose viral

Taylor Swift ha recogido este domingo el premio Icon en una nueva ceremonia de los Teen Choice Awards, y durante su discurso ha mencionado la importancia de derribar de una vez por todas la brecha salarial y ha agradecido a sus fans el apoyo. Sin embargo, la cantante es noticia sobre todo por una fiesta que organizó la noche anterior en un restaurante de Los Ángeles para celebrar sus recientes éxitos, y que ha dejado un hashtag viral y un vídeo que está inspirando varios memes.

Se trata de un vídeo grabado desde la propia fiesta en el que Swift aparece bailando con bastante desenfreno su propia canción, ‘You Need to Calm Down’. Y con bastante desenfreno nos referimos evidentemente a que la cantante luce bastante achispada, por no decir directamente “borracha”, soltándose como pocas veces se ha dejado ver. De hecho el hashtag en cuestión es #DrunkTaylor y ya existen montajes que colocan a la Taylor “borracha” acudiendo de resaca a la ceremonia del día siguiente, o de viaje por el mundo.

El viral se ha producido poco después que Swift haya sido noticia debido a un tuit de Kid Rock en el que el cantante country acusaba a Swift de haberse pasado a demócrata “para salir en películas”, llegando a insinuar en el mismo mensaje que Swift sería capaz de prostituirse por conseguir un papel. Seguramente muy preocupada en estos momentos por lo que opine Kid Rock sobre su carrera profesional, Swift se prepara ahora mismo para el lanzamiento, este viernes 16 de agosto, del cuarto single de su nuevo disco, que sale a la venta el 23 de agosto. Será, como ha confirmado la página de fans oficial Taylor Nation en Twitter, ‘Lover’, el tema titular.

Can y’all imagine Taylor Swift kissing your cheek while she’s drunk…. I would fall into a coma out of happiness pic.twitter.com/H84eu1zr9o — §ean (@tayleidoscope13) August 11, 2019

drunk taylor swift is my only two moods pic.twitter.com/rQOVZeno4N — lemonade was a popular drink and it still is (@mattwhitlockPM) August 11, 2019

Threw a party to celebrate with the people who made the ME! & YNTCD videos with me- and we had so much fun that ‘Drunk Taylor’ is trending on Twitter. CHEERS. 😆🍾👍👏 pic.twitter.com/HPvQlSDSBM — Taylor Swift (@taylorswift13) August 11, 2019