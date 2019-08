Lady Gaga niega, a través de su abogado, haber copiado ‘Shallow’ de una canción semi desconocida de 2012

Lady Gaga y Bradley Cooper han ganado el Oscar a Mejor canción este año por ‘Shallow’, la canción principal de ‘A Star is Born‘, que entre otoño de 2018 y primavera de 2019, lograba el número 1 tanto en Estados Unidos como en Reino Unido y además era un éxito en numerosos países europeos incluido España, suponiendo el “comeback” definitivo de Gaga tras unos años complicados. Aunque sin olvidar el gran éxito alcanzado por ‘Million Reasons’, el segundo single de ‘Joanne‘, publicado un par de años antes.

Ahora, ‘Shallow’ vuelve a ser noticia porque un cantautor llamado Steve Ronsen asegura que la canción podría ser un plagio de un tema suyo llamado ‘Almost’, publicado en su álbum de 2012 ‘Everything’, y que suma 9.000 reproducciones en Spotify (habría que ver cuántas surgidas tras esta noticia, pues el resto de temas del álbum no alcanza las 1.000 escuchas). En un comunicado recogido por NME, Ronsen reconoce no haber visto ‘A Star is Born’, pero indica que varias personas le han apuntado al parecido entre ambas canciones, y explica haber contratado a un musicólogo que dice estar de acuerdo con que ambas composiciones son demasiado similares. En el comunicado, Ronsen escribe: “Admiro a Lady Gaga y quiero llegar al fondo de la cuestión. El tema tiene otros autores, incluido Mark Ronson. Simplemente estoy abordando este tema como lo haría cualquier persona que investiga una posible infracción”.

Lady Gaga ha contestado a la acusación de Ronsen a través de su abogado, quien acusa al cantautor de querer “ganar dinero fácil a costa de una artista de éxito”, lo cual considera “vergonzoso y un error”. El letrado asegura haber analizado el parecido entre ‘Almost’ y ‘Shallow’ también con varios musicólogos que concuerdan en que el parecido entre ambas canciones reside en el uso de un acorde de tres notas tan “genérico” que no podría constituir ningún tipo de plagio. “Aplaudo a Lady Gaga por tener el coraje y la integridad de, en su nombre, defender a artistas exitosos que se encuentran en la situación de recibir acusaciones oportunistas como esta”. En el texto, el abogado asegura que, de ser llevado el caso de Ronsen a los tribunales, Gaga “luchará vigorosamente y prevalecerá”.

Tras el caso Katy Perry, parece que el pop está más susceptible que nunca de ser atacado por acusaciones de plagio que, en muchos casos, se basan en similitudes de lo más peregrinas. Cuando un tribunal considera que se puede ser dueño de una melodía, un ritmo o incluso de un acorde, una línea de bajo o una nota, sobre todo cuando estos no pueden ser más básicos, cabe apenarse por el futuro de la industria. Si ya el parecido entre ‘Dark Horse’ y ‘Joyful Noise’, o entre ‘Toy’ y ‘Seven Nation Army’, o entre ‘Shape of You’ y ‘No Scrubs’, o entre ‘Get Free’ y ‘Creep’, no podían estar más cogidos con pinzas, parece que también habrá palos para ‘Shallow’… o no, con la mejor de las suertes.