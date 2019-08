La Canción Del Día: ‘Do Me’ de Kim Petras es el “himno nacional para todas las putitas”

Kim Petras publicaba el pasado mes de junio su álbum debut oficial, ‘Clarity‘, después de darse a conocer con una ristra de singles estelares, como ‘I Don’t Want it At All‘ o ‘Heart to Break‘, que más tarde agrupaba en una playlist de Spotify llamada “Era 1”. ‘Clarity’ es un trabajo de pop también impecable aunque quizás su escucha completa puede llegar a agotar, pues casi todas sus canciones, aún siendo reconocibles las unas de las otras, siguen una fórmula muy similar en cuanto a interpretación vocal, estructura y producción.

Una de las pistas de ‘Clarity’ que logra diferenciarse especialmente del resto es ‘Do Me’, pues de hecho es la más similar a los singles anteriores de Petras dado su sonido ochentero y totalmente synth-pop. Aunque en este caso la producción es tan brumosa como cada una de las portadas de los singles que han ido saliendo antes del lanzamiento del disco, ‘Do Me’ busca muy “claramente” expresar una sexualidad salvaje y sin ataduras por parte de Petras, en frases como “tócame aquí, deja la marca de tus manos en mi culo” o “los vecinos tienen que saber cómo vamos, me tienes alcanzando notas altas”. Tal es así que Petras la presentaba de esta manera en Youtube: “a todas mis putitas ahí afuera, por favor LEVANTAOS para escuchar nuestro himno nacional”.

De todo este deseo sexual irrefrenable surge en ‘Do Me’ una canción pop infalible, construida con toda la maestría de la que han hecho gala en todo este tiempo Petras y sus colaboradores, entre los que se encuentran, como es sabido, Aaron Joseph y MADE IN CHINA, alias del problemático Lukasz Gottwald, antes conocido como Dr. Luke. En ‘Do Me’, la sensualidad de los versos contrasta perfectamente con el elemento explosivo del estribillo, y de todos los “woo ahs!” insertados en (casi) todas las canciones publicadas por Petras hasta la fecha, el de ‘Do Me’ puede ser el más espectacular. Desde ‘I Don’t Want it All’ ha estado claro que Petras está sacando temazos pop del nivel de las grandes superestrellas a las que admira, y ‘Do Me’ es uno de ellos.