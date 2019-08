Mitski niega las acusaciones de tráfico sexual y abusos hechas contra ella por una usuaria de Tumblr

Mitski ha sido objeto en las últimas horas de varias acusaciones muy graves hechas contra ella por una usuaria de Tumblr, que ha acusado a la cantautora de tráfico sexual y abusos. La autora de ‘Be the Cowboy‘, que se encuentra retirada de los escenarios por un tiempo, ha publicado ahora un comunicado en su página de Twitter negando las alegaciones.

“Las acusaciones hechas en Tumblr de tráfico sexual y abuso contra mí son completamente falsas desde cualquier ángulo”, empieza el texto. “No conozco a la persona que me ha acusado, y no sé cómo ni por qué ha terminado asociando su trauma conmigo. No he participado de ninguna manera en ningún caso de tráfico sexual o abuso”. La cantante explica que había decidido ignorar las acusaciones para no añadir más leña al fuego y evitar que estas alcanzaran mayor repercusión, pero que finalmente ha decidido hacerlo después que una persona superviviente de tráfico sexual le informara que este tipo de “informaciones falsas y contradictorias” ayuda a “propagar falsedades increíblemente dañinas sobre la realidad del abuso sexual de menores” y pueden llegar a reactivar los traumas de verdaderos supervivientes.

En el comunicado, Mitski explica que otra de las razones por las que ha decidido abordar las acusaciones es porque estas han involucrado también a su familia, y “ellos no merecen nada de esto”. La artista añade: “hay pruebas claras y abrumadoras de que las acusaciones son infundadas” y concluye: “deberíamos seguir creyendo a las víctimas, y espero que los supervivientes allá afuera no se sientan desanimados a contar sus propias experiencias por culpa de esta situación”.