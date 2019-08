Janet Weiss cancela su gira con Quasi tras sufrir un accidente de tráfico

Janet Weiss, ex integrante de Sleater-Kinney, ha anunciado la cancelación de su gira con su banda Quasi -formada junto a su ex marido Sam Coomes- por la costa oeste de Estados Unidos tras sufrir un accidente de coche que ha provocado la rotura de su pierna derecha y la de su clavícula izquierda.

En un comunicado, Weiss asegura que necesitará 12 semanas de recuperación y añade: “por mucha rabia que me de tener que cancelar estos conciertos, también estoy increíblemente agradecida por que el accidente no haya sido peor y me siento feliz de estar viva”. También indica que se siente “afortunada de que mis heridas vayan a curarse y que yo vaya a poder estar de vuelta a los escenarios en un par de meses” y pide a sus fans que “abracéis a vuestra gente y le digáis lo mucho que la queréis”.

Aunque ya casi nadie lo recuerde, Quasi se formó en 1993, un año antes que Sleater-Kinney, cuando Janet Weiss y Sam Coomes eran un matrimonio (aunque Weiss no se sumó a Sleater-Kinney hasta 1997). Ambos se divorciaron en 1995, pero han seguido haciendo música y girando juntos, como demuestra la gira que les ocupaba actualmente y que de hecho solapaba por fechas con la de Sleater-Kinney. Weiss abandonaba su grupo junto a Carrie Browenstein y Corin Tucker el pasado mes de julio por diferencias artísticas, llegando a participar no obstante en el disco que las chicas publican este mismo viernes, ‘The Center Won’t Hold’, producido por St. Vincent.