Bertín Osborne, criticado por sus declaraciones sobre el feminismo: “España no necesita un movimiento”

Bertín Osborne es ahora mismo el nombre más comentado en Twitter en España, y la razón es una entrevista que el cantante y presentador ha concedido este fin de semana a El País, en la que ha repasado su vida y hablado sobre varios temas de actualidad.

Entre ellos está el feminismo, tema sobre el que Osborne ha realizado unas declaraciones polémicas que están siendo cuestionadas en la mencionada red social. No en el texto de El País sino en el vídeo adjunto a su artículo, Osborne asegura que “España no necesita un movimiento feminista” porque en el país ya “se han conquistado todos los derechos de la mujer que se debían conquistar, y si queda alguno será alguna excepción que yo no conozco”. “No sé qué derechos les faltan a las mujeres que no hayan conseguido hoy en día”, indica. El presentador entonces argumenta que el movimiento feminista debería trasladarse a territorios como “Kuwait o a Irán, donde lapidan a las mujeres todavía”. “¿Por qué no se quejan de eso? ¿Por qué no se van a la embajada de Irán y se ponen a la puerta?”

Osborne insiste que “España no necesita un movimiento feminista”, aunque aclara que “si hay alguna evidencia de que hay un trato discriminatorio, soy el primero que lo defendería”. Y añade: “Pero más que eso, en España ahora mismo no tiene sentido”. Eso sí, el autor de ‘Yo debí enamorarme de tu madre’ reconoce que en el país sigue habiendo “cosas que tienen que cambiar”, como el problema de la violencia de genero: “hay que endurecer el código penal y sobre todo prevenirlo”.