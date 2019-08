Die Antwoord, retirados de varios festivales tras surgir un vídeo de 2012 en el que atacan con comentarios homófobos a Andy Butler de Hercules and Love Affair

A principios del mes de agosto surgía en Youtube un vídeo en el que Ninja de Die Antwoord aparece escupiendo a Andy Butler de Hercules and Love Affair en el backstage de un festival en Adelaida, Australia, tras lo cual puede escucharse a Yolandi gritando “corre por tu vida, maricón”. Butler entonces lanza una botella de agua a Ninja y se marcha irritado a su camerino. Todo esto ocurrió en 2012.

A continuación, el vídeo parece mostrar a Ninja y Yolandi tramando una historia según la cual Butler ha asaltado sexualmente a Yolandi en los baños del backstage. Ninja aparece explicando la situación a varias personas presentes mientras la segunda aparece encogida y con las manos en la cara, llorando o haciéndolo ver. Cuando han terminado, Ninja expresa que ella “es como Marilyn Monroe” y que su actuación ha sido “de Oscar”, le pide que “deje de sonreír” y concluye que “tendremos que quitar esta parte del vídeo”.

El vídeo ha sido grabado por Ben Crossman, antiguo videógrafo de Die Antwoord, que acusa a los sudafricanos de haber cometido un “crimen de odio” contra el músico neoyorquino. Tras la publicación del vídeo, al menos un par de festivales estadounidenses, Louder than Life de Kentucky y Life is Beautiful de Las Vegas, han retirado a Die Antwoord de su programación, aunque sin entrar en explicaciones.

Ahora, Ninja ha publicado una extensa carta en Facebook en la que explica su versión. Dice que Crossman ha editado convenientemente partes del vídeo para hacerles parecer homófobos y que en realidad fue él quien atacó a Butler, dándole un puñetazo en la cara. Además, se reafirma en que Butler acosó a Yolandi, cuando la “persiguió hacia los baños de chicas y no la dejó salir”. El líder de Hercules and Love Affair no ha hecho declaraciones al respecto por el momento.



LOUDER THAN LIFE 2019 LINEUP UPDATE!

Due to unforeseen circumstances, Die Antwoord will no longer be performing at Louder Than Life. The rest of the epic lineup remains the same. Let the countdown to 3 days of rock continue!

🎟: https://t.co/1CfDkjLlR2 pic.twitter.com/t2A5KImmIc

— LouderThanLife (@LTLFest) August 14, 2019