La Canción Del Día: ‘Estrella’ de Cass McCombs, que anuncia gira por España, conmueve con su refrescante poesía

Cass McCombs ha publicado este año un recomendable disco llamado ‘Tip of the Sphere‘. El cantautor californiano es conocido por sus serenas y delicadas composiciones, entre las que ha terminado despuntando ‘Bum Bum Bum’, publicada en su álbum anterior, ‘Mangy Love‘.

En cualquier caso, McCombs volverá a España en unos meses (ya estuvo en el festival madrileño Tomavistas el pasado mes de mayo) para presentar ‘Tip of the Sphere’. En concreto, el artista actuará el 5 de noviembre en el Teatro Lara de Madrid, el 6 en el Edificio Constitución 1812 de Cádiz y el 11 en La Nau de Barcelona. Las entradas para asistir a estos tres conciertos se ponen a la venta mañana viernes 23 de agosto a las 11 horas.

De ‘Tip of the Sphere’ destácabamos en nuestra valoración del disco temas como ‘Absentee’, ‘Estrella’ o la curiosamente titulada ‘Sidewalk Bop After Suicide’. Especialmente vale la pena detenerse en una ‘Estrella’ que encantará a fans del Kurt Vile más melancólico, y que logra conmover gracias a su poética letra llena de preciosas imágenes: “construí un lazo hecho de musgo azul, y te lo di en tu cumpleaños, te reíste como si el viento no fuera nada, y tu risa aún retumba en mí cada día”. Una bonita declaración de amor a una mujer “celestial” que concluye, como no podía ser de otra manera, con unas palabras en español.