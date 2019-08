Famous hace ‘Bulla’, pero no necesariamente para bien, en su primer single

Famous, el último ganador de Operación Triunfo (no, no fue Natalia Lacunza), mueve ficha finalmente y lanza el que es oficialmente su primer single en solitario. Como mínimo, podemos dejar de preguntarnos dónde se había metido. Se trata de un single llamado ‘Bulla’ de claras reminicencias africanas que durante esta medianoche le ha convertido en “trending topic” en Twitter, entre comentarios que alababan el riesgo de su canción, y otros que consideran que pese a lo rotundo de las bases, no tiene la pegada de los singles de Lola Indigo, también algo tribales.

Y es que cuando muchos esperaban que Famous exprimiera su gusto por el soul o la música pop, ha decidido presentarse con un sencillo mucho más arriesgado que está haciendo “bulla” sí, pero se desconoce durante cuánto tiempo será o si eso será necesariamente para bien. ¿Tiene acaso el tema el “flow” del que presume la misma letra de la canción?

El tema, producido por el ingeniero de sonido Josh Tampico, viene presentado por un vídeo coreografiado en el que Famous trata de hacer honor a frases como “vivo a todo color”, “te doy un fiestón”, “voy camino a la cima”, “sé que siempre tengo cuerpo pa’ los viernes” o “se mueve así”. ¿Le ha quedado un poco Beyoncé o muy Chimo Bayo, más bien?