Natalia Lacunza: “Eurovisión es una responsabilidad y yo prefería que fuera una persona más preparada que yo”

Natalia Lacunza triunfa ya con ‘nana triste‘, desde el día de su salida top 10 en Spotify España. Este viernes 21 de junio publica su primer EP con 7 canciones y unos créditos sorprendentes en los que encontramos a Pional, Marem Ladson, Sen Senra y un miembro de Novedades Carminha, entre otros. Se trata de un pequeño disco muy variado en influencias, desde Billie Eilish al R&B, sobre el que tenemos ocasión de hablar con la misma Natalia en un céntrico hotel de Madrid. Agobiada por si responde a las preguntas que le estoy haciendo (“no sé si te he contestado” dice un par de veces), Lacunza parece vivaz y agitada, pero con las ideas bastante claras sobre hacia dónde se dirige su carrera tras su paso por Operación Triunfo.

El single ‘Nana triste’ es muy poco indicativo del EP que sacas esta semana, ¿por qué es así?

Lo que más me gusta de este proyecto es que es súper naíf. No está pre-pensado, ni predeterminado, ni prefabricado. Desde que salí de la Academia, cada cosa que me ha salido del pecho la he ido sacando a través de buena comunicación con mis productores. He tenido mucha suerte con mi A&R, Marcos Fairweather, que me ha entendido a la perfección y ha sido mi mano derecha. Yo tenía un poco de respeto a Universal y al concepto “discográfica”. Sabía por dónde quería tirar, pero era consciente de que tenía que rodar mucho para hacer un disco. Un disco es algo muy serio con su principio y su fin. Yo un disco no voy a hacer ahora mismo.

¿Tus fans saben que vienen cosas tan distintas en el EP?

Cada vez que me preguntan por la calle, digo: “no sé qué vais a pensar”. Yo estoy orgullosa por el conjunto que he conseguido.

En ‘Tarántula’ hay una influencia muy marcada de Billie Eilish, que creo que te gusta mucho…

Sí me gusta Billie Eilish. Lo que pasó es que el productor, que también se llama Marcos, me trajo tres bases hechas, y esa fue la tercera. Era claro que había escuchado el disco de Billie. En ningún momento fue intencionado. Le hemos dado la vuelta, cambiado las “percus”, enfocado a otras cosas… Entiendo que recuerde a Billie pero hay muchísimas otras referencias.

‘Gata negra’ tiene una base de electrónica distinta a Billie, un poco más jazz, tipo un grupo que había llamado Psapp.

‘Gata negra’ la compuse a piano en mi casa, y luego me junté con Pional y yo le iba diciendo cómo me gustaría que sonara. Es súper ASMR. A raíz de los acordes de piano fuimos buscando detalles. Hay un bajo, un órgano y lo demás son sintes, muchos efectos vocales, incluso percusión corporal. No me basé en nada.

Tenías claro que esta canción no iba a ser sola con tu piano, sino que imaginabas una especie de bosque…

Sí, quería hacer algo muy loco. Es muy simple, pero quería que se creara una atmósfera concreta.

¿Cómo es trabajar con Pional? Su sesión en Paraíso Festival fue bastante loca…

Es un jefe. Es brutal. Estamos medio componiendo otra canción que se ha quedado a medias. Él es DJ pero luego le encanta hacer música por gusto y se nota un montón. Sabe una barbaridad.. Está superpuesto. Es muy humilde. Entendía todo lo que le decía. Ha sido guay conocer a gente tan enriquecedora.

¿Y cómo has llegado a Marem Ladson? También es muy poco famosa…

También por mi A&R Marcos. Me dijo: “creo que encajaríais”. La escuché, me gustó un montón y tuvimos una sesión de composición. Estuvimos juntas todo el día. Yo necesito expresarme un montón para luego hacer una letra. Conectamos superbién, hablamos sobre la mujer en la industria y acabamos las dos superemocionadas. Le dije: “¿Te gustaría hacer la colaboración?”. Y me dijo que sí.

También la entrevisté y hablamos algo de la mujer en la industria. No sé de qué hablasteis vosotras exactamente… ¿cómo de que siempre se asume que un productor hombre hace todo?

Son cosas subconscientes. Estuvimos hablando de todo, de la imagen de mujer artista ahora. Que siempre hay un hombre detrás de eso. No quiero especificar mucho, pero me da la sensación de que la imagen de “mujer artista” más visible no llega a tener un trasfondo de verdad como el que puede tener Marem como artista. Me parece que la visibilidad debería estar en un punto más concreto de lo que lo está ahora.

Es raro que alguien de Universal te recomiende a alguien en un sello tan pequeño como el de Marem.

Marcos es lo mejor que me ha podido pasar. Universal ha sido mi ángel de la guardia. Me han recomendado a artistas superpequeños que podían aportar un montón de cosas y es que ha sido así.

¿Cómo han acertado tanto? ¿Por el repertorio tan variado que tenías en OT? ¿A raíz de hablar horas contigo?

Ha sido muy orgánico. Marcos era el ayudante de mi primer A&R, pero yo iba hablando más con Marcos, iba especificando mis referencias… Sales de un programa y estás alterado porque estás en un proceso que no es natural; y todavía no he llegado a asimilarlo del todo. Marcos me iba viendo por dónde iba funcionando, me iba recomendando gente concreta y al final ha sido mi A&R oficial.



Hay 3 canciones del EP que no me han pasado, ¿cómo son?

‘Nada’ es la intro. Esto no iba a ser un proyecto conjunto, pero al hacer los temas, veía que eran coherentes entre sí. Cuando me dijeron de hacer un EP, era un recopilatorio de lo que había hecho hasta entonces, de lo primero que me ha salido. Pero al ver que iba a ser un EP, aunque no sea un disco, quería que fuera coherente. A raíz de eso salió ‘Nada’, que es una canción que hice con Red Mojo, unos productores portugueses que hacen desde lo más mainstream a lo más loco. Tienen un abanico de referencias brutales.

¿Y las otras dos?

‘No te veo’, que la hice con Vic Mirallas, Juancho Marqués y Gabi Fernández, que es el productor. Es un rollo más atmosférico. Como ‘Otras alas’ pero más tradicional. No tiene tantos sonidos que no estás acostumbrado a escuchar en castellano. El estribillo no tiene letra. Me parece como un viaje. Y ‘Olivia’ para mí es superespecial. Porque dentro de la intensidad de las canciones del disco, es un punto medio. Es un R&B en tonos menores, bastante sugerente. Tiene una producción más tradicional. Olivia es el nombre que me iba a poner mi madre y la canción habla como de un álter ego.

¿Tienes un álter ego?

Es más como la persona que me gustaría ser en algunas situaciones. Habla de la manera de ser de una persona. Tú has tenido una relación con una persona, y esa persona de repente no está presente pero tú sigues pensando en esa persona, siendo consciente de que ya no le interesas. Y de repente llegas a un punto de conexión en el que esa persona te dice: “¿qué tal estás? ¿Qué ha pasado?”. Y en tu cabeza es como “¡no te has interesado nada por mí!”. La canción describe a la persona que me gustaría decir que soy, cuando en el fondo sigo siendo igual de tonta. Igual de cupcake.

Has dicho que te preocupa la coherencia del proyecto. No eres de que quepa de todo en un disco.

A mí me gusta mucho escuchar un disco y decir que tiene un principio y un final. Ponerte una tarde un vinilo que te encanta es algo sagrado. Una experiencia brutal.

Ponme un ejemplo.

El de Coldplay de las alas…

‘Ghost Stories’.

La introducción del disco es como un mantra, y los mensajes que va soltando… Cada disco de Coldplay tiene un universo mágico. Tengo como meta hacer un disco de ese tipo, algo supercoherente.

“‘Nana triste’ es la canción con la que más desnuda me siento. La que menos pretensiones tiene”

Con todas estas cosas en la cabeza, debutas con un dúo y una canción que no tiene nada que ver con electrónica ni DJ’s…

Porque es la primera canción que compuse y es con la que más desnuda me siento. La que menos pretensiones tiene. No tiene ninguna producción difícil o costosa de escuchar. Sentí que tenía que ser así porque me sale así del corazón. No hay nada buscado con mucha intensidad.

¿Tú le ves el punto flamenco?

No… En ningún momento la compuse pensando en géneros.

Yo no lo veía hasta que me lo dijeron.

Porque tiene guitarra flamenca o guitarra española. Y porque él (Guitarricadelafuente) tiene una manera de cantar un poco aflamencadilla. Pero no pretende ser flamenca en ningún momento.

En la presentación de su disco, hablando de su gira, Aitana dijo que nunca había actuado aún una hora y media ella sola. Tú también has dicho que vas a hacer sets solo de 3 o 4 canciones, ¿no? ¿Es porque quieres evitar hacer versiones?

Sí. Me gustaría evitar tocar versiones, me gustaría hacer como mucho 2 o 3, pero concretas y originales.

¿Con cuáles te quedas de las de OT? Porque hiciste de todo: White Stripes, Britney, también Coldplay…

Precisamente no estoy contenta porque hay tanto de todo… ‘Crazy’ (de Gnarls Barkley) es la que más me gusta, es la que más siento de mi rollo. El resto era lo que me tocaba cantar.



“Me da mucha pena que Merche piense eso. No había intención de boicot por nuestra parte”

No sé si has leído lo que ha dicho Merche sobre el tema que os hizo. Habla de que los concursantes hicisteis boicot a ir a Eurovisión.

Yo creo que es como sentirse atacado innecesariamente. Nunca hubo intención de boicot. Me da mucha pena que piense eso. No había esa intención por nuestra parte.

‘La clave’ no va a ser una canción que tú sigas cantando.

No, no va a ser…

Como artista entiendo vuestra postura, como fan de Eurovisión me da un poco de pena ver que los concursantes del programa no queréis ir.

No era por el hecho de no querer ir en plan capricho. Te hablo de lo que yo pienso. A mí me parece una responsabilidad, y creo que tienes que tener unas bases como artista, una carrera, algo en lo que respaldarte, para lo que yo no me siento preparada. Soy una niña. No he trabajado nunca. Soy lo más amateur del mundo. Preferiría que fuese una persona más preparada que yo, que supiese lo que está haciendo y que fuera con una canción suya. No fue boicot ni “es que no queremos ir” (NdE: pone voz de niño encaprichado”).



Has dicho que no has trabajado nunca.

En el sentido de artista con su música.

Tienes 20 años, ¿has dejado estudios a medias?

Sí, Comunicación Audiovisual. Primero.

Y eso ya nada…

¡Mi abuelo se sacó dos carreras con 76 años! Quiero estudiar pero cuando me sienta preparada. Yo tengo un proceso de aprendizaje particular. Primero necesito observar, necesito ver algo que me genere un interés. Una vez en ese punto, sí.

Tienes una Wikipedia en catalán…

¿Yo?

Te lo juro.

No lo he mirado nunca.

En español no la he encontrado.

No sé, pues gracias, no lo sé, no tengo ni idea…

Eres de Pamplona, en verdad. ¿Hay artistas de la ciudad que te gusten? Siempre ha habido mucho movimiento.

No especialmente. Iseo & Dodosound lo está petando y mola un montón. Igual es porque soy una inculta y no sé de más grupos de Pamplona. Me estoy sintiendo muy mal ahora mismo (risas).

Amaia nos hablaba de Exnovios, Kokoshca…

Me encantaría tener la cultura musical de Amaia, pero no la tengo. Al menos no en ese ámbito.

¿Qué esperas de este año?

No sé… Estoy todos los días despertándome y flipando. Lo único que quiero es que esto salga y seguir trabajando. Tengo muchas ganas de ir a muchos conciertos. Nunca había ido a tantos conciertos. Ahora quiero ver de todo.

“Tengo la idea de hacer cosas muy locas, ganas de probar cosas guays”

¿Qué has visto últimamente?

Por ejemplo he descubierto Novedades Carminha. Me encantan. Anxo, el guitarrista y teclista, es uno de los productores de ‘Olivia’. Conocerle a él y a Sen Senra, que también ha trabajado en esa canción, ha sido guay por su cultura musical. Cuando fui a verlos, fue como: “quiero ver 8000 conciertos suyos más”.

No creo que Anxo haya hecho ‘Olivia’ tipo R&B. Eso será más cosa tuya…

En ese caso es más Sen Senra, es más R&B, tiene mucho origen de ahí. Lo que hace es un híbrido y mola un montón.

Aparte de por supuesto tu parte, te han quedado unos créditos curiosos. No sé si en muchos más discos encontraré a Pional, Novedades Carminha y Marem Ladson…

Tengo la idea de hacer cosas muy locas, ganas de probar cosas guays. Me han hablado de un chico mexicano que se llama Ed Maverick y es brutal. Hace como “bedroom songs”, canciones simples, guitarra como mal tocada, letras inocentes como de niño… Vamos a mirar a ver si tal…

Dices que no sabes qué será de ti este año, pero tienes las cosas bastante claras… Como que no vas a hacer un disco ahora mismo…

No, no, ni de coña. Esas cosas sí las tengo claras. Este año quiero seguir trabajando en repertorio, oír muchísima música, ver muchísimos conciertos, nutrirme un montón, soy como una esponja.