Revelación o Timo: Madonna logra su 48º top 1 en el “Billboard Dance Club” con ‘I Rise’

‘I Rise’ de Madonna, que ni siquiera parecía un single propiamente dicho del notable ‘Madame X‘ sino uno de los “instant grats” con los que se promocionó el álbum, el dedicado a la comunidad LGTB+ en el 50º aniversario de Stonewall, es el nuevo número 1 de la tabla Billboard Dance Club Song. Lo logra gracias a la cantidad de remixes que se han lanzado al mercado y supone el 48º top 1 de la cantante en dicha lista, ampliando su récord de artistas con más números 1 en ella. La segunda es Rihanna, con 33 números 1.

La mala noticia es que esta lista dance no puede ser más irrelevante ni más ajena a la realidad, pues lanzada en 1976 se compone de la (dudosa) información suministrada por un par de docenas de DJ’s americanos, una gente indeterminada cuyos nombres se desconocen, pero que aseguran que la canción más pinchada esta semana había sido ‘Higher Love’ de Whitney Houston, que no ha alcanzado en América la relevancia que sí ha tenido en Reino Unido, y ahora lo han sido los remixes de ‘I Rise’. ¿Alguien puede creerse esto después de que el disco durase 2 semanas en el Billboard 200 y tan solo 8 semanas en el top 100 de ventas?

La buena noticia, la única “revelación” de todo esto, es que las remezclas de ‘I Rise’, sin dar a la canción posibilidades de éxito, resultan bastante más escuchables que las insufribles publicadas para ‘Ghosttown’ o ‘Bitch I’m Madonna’. Demuestran que, curiosamente, este tema reivindicativo funciona en clave funk lleno de guitarras setenteras (Kue Drops The Funk Remix), en clave de house noventero (Thomas Gold), en clave techno (Daybreakers Remix) y en menor medida con sonidos del último lustro (DJ Irene & The Alliance Remix) o en clave trance (Offer Nissim). Una curiosidad que no encontrábamos en los remixes de Madonna desde los tiempos de ‘Celebration’ y ‘Revolver’.