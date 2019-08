La Canción Del Día: en ‘Something About You’, Rudimental y Elderbrook abogan por una masculinidad vulnerable con un gran videoclip

Rudimental han sacado un álbum este año llamado ‘Toast to Our Differences‘ y han triunfado a lo grande con el single ‘These Days’ junto a Jess Glynne, Macklemore y Dan Caplen y en menor medida con ‘Sun Comes Up’ con James Arthur. Pero ni siquiera un año después del lanzamiento de aquel largo, los británicos ya tienen novedades en el mercado, pues acaban de publicar el EP ‘Distinction’, con la buena noticia de que este incluye una de las mejores canciones que han firmado en mucho tiempo.

Se trata de una emotiva ‘Something About You’ interpretada por el cantante británico Elderbrook, conocido por singles como ‘Cola’ junto a CamelPhat, nominado a un Grammy; ‘Old Friend’ o sus colaboraciones con Gorgon City. ‘Something About You’ es una elegante canción house en la que solo los vientos del estribillo parecen querer instalarse en el “verano 2019”, pues en realidad estamos ante una composición más que divertida, conmovedora aunque sin dejar de ser bailable. La razón es una letra que nos habla de la amistad, en este caso entre dos colegas que se han distanciado por culpa de uno de ellos. El narrador, en un mal momento personal, reconoce que ha tratado mal a su amigo y ha descubierto que “echa de menos su compañía”. Y en ‘Something About You’ lo expresa sin medias tintas. “¿Dónde has ido? ¿Qué hago yo ahora? Estoy trabajando en mis problemas pero te necesito aquí para resolverlos”, canta Elderbrook, que ante la soledad que siente sin su amigo descubre que sus bebidas ahora “saben raro” y sus colocones “ya no son lo mismo”.

Aunque ‘Something About You’ se beneficia de ser en inglés y por tanto resulta más universal que si fuera en español, pues la palabra “friend” en inglés no tiene género específico, su videoclip sí reincide en el hecho que la canción parece hablar sobre una amistad masculina. Y lo hace para expresar el mensaje de que la masculinidad también debe permitir la emoción y la vulnerabilidad precisamente para fortalecerse, en unos tiempos en que todavía queda mucho por deconstruir. El vehículo para este mensaje es un adorable videoclip dirigido por Luke Davis y protagonizado por Michael Socha (‘This is England’) en el que un grupo de hombres en terapia realiza un pequeña coreografía al ritmo de la canción, abriéndose, paso a paso, a aceptar sus propios sentimientos. “Es como un exorcismo de la masculinidad tóxica”, dice uno de los comentarios.