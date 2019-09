La Canción del Día: el gran himno a la masturbación femenina y al sexo lésbico de Marika

Este mes de agosto que se nos acaba de marchar nos traía la publicación de un muy buen disco nuevo de Marika Hackman, que hace un par de temporadas nos conquistara con su segundo largo ‘I’m Not Your Man‘. La cantante británica de 27 años presentaba este nuevo álbum llamado ‘Any Human Friend’ con dos singles de curiosos vídeos: ‘the one‘ en una aburrida y monótona oficina, y ‘i’m not where you are‘, un desastre tras desastre que representa su tormentosa vida amorosa.

Pero está siendo otra la canción que más está llamando la atención del público: ‘hand solo’, que se ha presentado tanto en una versión de estudio muy convenientemente arreglada, como en una versión acústica. La canción comienza con unos bellísimos autocoros que recuerdan a Stereolab, si bien la canción se desarrolla después por ámbitos algo más rockeros, con un puente incluso un poquito Red Hot Chili Peppers. Según ella misma estamos ante un disco “divertido” y de hecho lo es cuando en esta canción emergen unas bonitas cuerdas… cuando la letra menciona cosas tan explícitas como “me estoy pajeando”, “dedos” y los coros dicen cosas como “¡onanismo!”. ¿Acaso no es todo esto bien hermoso?

En la nota de prensa publicada en Bandcamp se asegura que la frase favorita de Marika de todo su propio disco es “bajo las leyes del patriarcado, voy a morir virgen” en referencia a la creencia popular de que no has perdido la virginidad hasta que no aparece la penetración. Una tontería que, como artista queer, se ha querido quitar de encima con este himno que, como apunta nuestro compañero Pablo Tocino en la crítica que publicaremos este fin de semana, podemos emparentar con Tove Lo.





Lo mejor del mes: escucha las últimas “Canciones del Día”