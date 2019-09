La Bien Querida vuelve a sacar petróleo a sus clásicos guiños a The Cure y New Order en ‘¿Qué?’

Pese a que La Bien Querida nos decía hace unas semanas en una entrevista exclusiva en la que anticipaba detalles de su nuevo disco, ‘Brujería‘, que una de las grandes influencias de sus nuevas canciones era Lana Del Rey, “emosido engañado”, que decía la pintada. Porque a lo que suena ‘¿Qué?’ es a La Bien Querida de siempre: su arranque combina una caja de ritmos que homenajea a la mítica de ‘Blue Monday’ de New Order con un riff de guitarra que se mira en el espejo de ‘Inbetween Days’ o ‘Pictures of You’ de The Cure. Poca novedad, pues, en este nuevo single, pensaréis.

Efectivamente son dos referentes imprescindibles desde los inicios musicales de Ana Fernández-Villaverde, cuyo debut ‘Romancero’ cumple este año una década. Pero ojo, porque eso no implica que la canción sea menos atractiva, sino todo lo contrario: con su magia –sustantivo muy apropiado, dado el concepto esotérico de este nuevo disco–, La Bien Querida vuelve a sacar petróleo a los mismos mimbres de siempre.

Porque un par de escuchas bastan para tener la certeza de que ‘¿Qué?’ se convertirá más pronto que tarde en una nueva favorita de los fans de Labienque, con una reconocible melodía –marca de la casa, esa que ha hecho que artistas tan dispares como Soleá Morente, Milton James o Vitalic hayan contado con ella en destacados singles– que se adhiere pronto en nuestras cabezas y que nos sorprenderemos canturreando de memoria en el momento más inesperado. Cuenta además con la voz de Diego Ibáñez de Carolina Durante, que da la réplica masculina en este diálogo de amor. Una voz que de primeras suena algo inapropiada, especialmente al irrumpir directamente en el primer estribillo (quizá haberlo hecho tras su verso en solitario hubiera tenido más sentido). Pero que en cuanto el oído se hace al contraste, no solo no desentona sino que aporta sazón su estilo vocal, más punky.

Mención aparte merece también el sencillo pero estupendo vídeo de Diego “Disco Rosa” Jiménez: con Ana actuando como una médium-bruja –con Diego como asistente– para la pareja de nuevos enamorados que protagoniza el clip, a los que se aventuran unos momentos muy felices… hasta que la inocente lectura del tarot deriva en una terrible revelación, que ya insinúa la imagen creada para la canción por el ilustrador Mario Rivière para el art-work de ‘Brujería’. Por el momento La Bien Querida presentará ‘Brujería’, que se publica el 27 de septiembre, en tres únicas fechas: el 16 de noviembre en la Sala Joy Eslava de Madrid, el 17 de noviembre en La [2] de Apolo de Barcelona y el 17 de enero de 2020 en la Sala Moon de Valencia.



Lo mejor del mes: escucha las últimas “Canciones del Día”