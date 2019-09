“Blade Runner”… ¿2042? Kele Okereke vuelve a reinventarse y lanza la africana ‘Jungle Bunny’, con pullita a Kanye

Kele Okereke continúa con su carrera al margen de Bloc Party y, dos años después de ‘Fatherland’, su disco folk, y el mismo año en que ha lanzado ‘Leave to Remain’, la banda sonora del musical que ha escrito, el músico británico anuncia nuevo disco y con él revela un nuevo sonido. Y no, parece que no es un regreso a los orígenes tecno de sus primeros trabajos en solitario, ‘Trick‘ y ‘The Boxer’.

Como demuestran portada y títulos de ‘2042’, el nuevo trabajo de Okereke se sumergirá en el afrofuturismo (nota aparte: Kele tendrá 61 años en 2042). Y el primer single de adelanto lo confirma: ‘Jungle Bunny’ no solo presenta un sonido totalmente africano en el que se incluyen ladridos (un recurso poco utilizado en general), sino que directamente menciona, en los primeros versos de a canción, dos países africanos como Congo y Senegal. Aunque la letra de ‘Jungle Bunny’ tiene enjundia por otro motivo, pues es política.

‘Jungle Bunny’ habla de racismo, menciona a un “criminal negro” y contiene un dardo dirigido a Kanye West similar al de Lana Del Rey en ‘The Greatest’: “He’s gone full Ye, and he’s starting to feel like shit might pop off”. La letra habla también de violencia policial: “el policía decía que era fan mientras colocaba las esposas en mis muñecas / la seguridad no se anduvo con chiquitas cuando pateó mi culo negro fuera del club”. El disco sale el 8 de noviembre.

‘2042’:

1 “JUNGLE BUNNY”

2 “PAST LIVES INTERLUDE”

3 “LET ENGLAND BURN”

4 “ST KAEPERNICK WEPT”

5 “GUAVA RUBICON”

6 “MY BUSINESS”

7 “CEILING GAMES”

8 “WHERE SHE CAME FROM INTERLUDE”

9 “BETWEEN ME AND MY MAKER”

10 “NATURAL HAIR “

11 “CYRIL’S BLOOD”

12 “SECRETS WEST 29TH “

13 “CATCHING FEELINGS”

14 “A DAY OF NATIONAL SHAME INTERLUDE”

15 “OCEAN VIEW”

16 “BACK BURNER”