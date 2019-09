Camila Cabello avanza ‘Romance’ con doble single, ‘Shameless’ y una ‘Liar’ con guiño explícito a ‘All That She Wants’ de Ace of Base

Menudo follón ha montado Camila Cabello para su esperado regreso tras el exitazo de ‘Camila‘: en apenas minutos, el hashtag #LiarAndShamelessOutNow se ha hecho viral en todo el mundo. Anuncia la publicación de ‘Shameless’ y ‘Liar’, los primeros adelantos de su nuevo “proyecto” (que en principio entendemos se trata de un disco, pero quizá sea algo más) ‘Romance’.

Se trata de dos canciones bien distintas, a pesar de que ambas están escritas y compuestas junto a los productores The Monsters & Strangerz (‘The Middle’ de Cheat Codes y Maren Morris, ‘Ruin My Life’ de Zara Larsson) y watt (Andrew Watt, co-autor de ‘Let Me Love You’ de DJ Snake o la misma ‘Señorita‘, actual hit de Cabello con Shawn Mendes).

El primero es un tema tirando a oscuro, marcado por una lúgubre línea de bajo y unas guitarras atmosféricas, aunque su base tirando a trip-hop se combina hábilmente con unas palmas españoletas que acentúan el rollo latino que tan bien le funciona a la artista cubana. El segundo, en cambio, es más luminoso y apunta desde ya a ser un auténtico pelotazo a la altura de ‘Havana’, con efluvios reggae muy fresquitos y que se miran en el espejo de ‘All That She Wants’ de Ace Of Base. No en vano los hermanos Berggren figuran en los créditos del tema –imaginamos que anticipándose a una previsible demanda por derechos de autor– junto a Lionel Richie, ya que al parecer emplea un sample de ‘All Night Long’.

Curiosamente, el que parece potenciarse de momento es ‘Shameless’, para el que se ha estrenado simultáneamente un vídeo oficial que, como su sonido, combina lúgubres paisajes urbanos nocturnos con tópicos de la cultura hispanoamericana como confesionarios, bailaoras vestidas de rojo sangre bailando sobre un suelo de arena (evocando un coso taurino), fuego y drama. ¿Rosalía? ¿Madonna? ¿Serán hits ambos, uno o ninguno? La apuesta es fuerte.