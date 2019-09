No solo por Rosalía, el regreso de The Face puede ser una gran noticia (o no ser noticia en absoluto)

La revista The Face, que funcionó entre 1980 y 2004 tras haber sido creada por Nick Logan, que venía del NME y Smash Hits, marcó a una generación. Basta coger un ejemplar al azar de una estantería para tener una idea de lo que representó: yo acabo de hacerlo y he topado, en el mismo número, con una entrevista exclusiva con Courtney Love en la que habla de Nirvana, una entrevista con Britney Spears dividida entre “preguntas que a Britney le gusta contestar y preguntas que no quiere contestar pero contesta”; un reportaje sobre la revista Butt y su versión lésbica Kutt; lo mismo un reportaje con Fischerspooner que un cuestionario a Jennifer Lopez; un reportaje sobre Ibiza que en un sumario se llama “tenerla pequeña: Ibiza” y en el subtítulo “Ibiza, cancelada”; y algo llamado “The Strokes, adictos a la “coke””, que ahora mismo no sé dilucidar qué será. La película del mes es ‘Y tu mamá también’.

Hoy en día tenemos asumida esta mezcolanza, pero en 2002 no era tan habitual. Con una cuidada fotografía, una dedicación especial al mundo de la moda, la publicidad más selecta y una inequívoca presencia de referencias sexuales, la revista The Face fue un clásico pero hubo de cerrar. Por eso su regreso era una buena noticia el pasado mes de abril cuando se anunciaba en versión digital, y lo es ahora su versión de papel, que será puntual.

The Face se imprime este mes de manera excepcional con cuatro portadas diferentes que han decidido dar a Rosalía, Dua Lipa, Harry Styles y Tyler the Creator, como muestra de la variedad de la música a día de hoy, según ha explicado el editor Stuart Brumfitt a The Guardian. “No sentíamos que hubiera una sola persona necesariamente que definiera este momento. Nos gusta el hecho de que la música pop esté teniendo un momento increíble con tal rango de personajes”. Stuart elogia cómo Rosalía “se ha convertido en un icono gay y cómo se ha adentrado en el terreno de machos del reggaetón” y cómo Tyler ha conseguido un número 1 en Estados Unidos siendo totalmente “alternativo”. Si bien el espíritu editorial parece intacto, habrá que esperar para ver si la adquisición de los derechos de la marca The Face, por parte de Wasted Talent Media en 2017, ha dado lugar a reportajes “con altura“, capaces de interesar a aquellos que no han comprado una revista en su vida. Aunque como es obvio les deseamos toda la suerte del mundo, ¿alguien recuerda cuánto duró el quincenal gratuito que hace poco se sacó de la manga el NME? ¿Y cuánto duró la revista de papel de Pitchfork?