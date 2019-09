Nicky Minaj anuncia su retirada para formar una familia

Nicki Minaj ha utilizado el Twitter para anunciar su retirada del mundo musical para dedicarse a formar una familia. El escueto comunicado contiene varias pullas para fans y haters (de “sé que os alegráis” a “os querré de por vida”), y sus fans se preguntan ya en diferentes redes sociales si hay que tomar este anuncio de Nicki Minaj completamente en serio. ¿La mayor adicta a los featurings de los últimos tiempos, la que ha llegado a lanzar un single, un vídeo o una colaboración cada 15 días durante meses está dispuesta a retirarse de golpe y porrazo?

Tras anunciarse que Nicki Minaj estaba prometida con su pareja Kenneth “Zoo” Petty, hay quien piensa que ambos de hecho ya se han casado en secreto. Como recoge la revista People, Kenneth tiene un grueso pasado delictivo que le ha llevado a pasar 7 años en prisión por homicidio y también está registrado como abusador sexual en Nueva York. A los 16 años, en 1995, protagonizó un intento de violación. Nicki Minaj, claramente, ha creído en su reinserción, pues el homicidio, del que se declaró culpable, se produjo hace casi 20 años, en 2002.

Tras los resultados agridulces de ‘QUEEN’ el año pasado, un álbum que no funcionó mal pero tampoco fue el gran éxito de su carrera, Nicki Minaj ha publicado un single que ha ido bastante OK en las listas. ‘Megatron’ ha sido número 20 en Estados Unidos y número 34 en Reino Unido. También la hemos visto últimamente en varios singles de otras personas, en concreto de Avril Lavigne, Chris Brown o Megan Thee Stallion, este último encaminado hacia el éxito desde su salida. ¿Será su última entrega durante una larga temporada? Os dejamos con el tuit histórico y otro que ha puesto después en el que se disculpa por el abrupto anuncio. “Sé que estaréis bien”, ha sentenciado.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄

I’m still right here. Still madly in love with you guys & you know that. In hindsight, this should’ve been a Queen Radio discussion & it will be. I promise u guys will be happy. No guests, just us talking about everything. The tweet was abrupt & insensitive, I apologize babe ♥️🙏 https://t.co/eS0oHipwtg

— Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) September 6, 2019