Tove Lo sigue melancólica, ahora con Kylie Minogue, en su nuevo single ‘Really don’t like u’

Tove Lo publica su nuevo disco, ‘Sunshine Kitty’, dentro de dos semanas, el día 20 de septiembre. No es el disco más esperado del año a nivel comercial, pues ninguno de sus singles, ‘Glad He’s Gone‘ y ‘Bad as the Boys’ con ALMA, ha logrado gran repercusión; sin embargo, gracias a la calidad de estos, el sucesor de ‘BLUE LIPS (lady wood phase II)‘ sí se está perfilando como uno de los álbumes de pop más entretenidos e interesantes del año.

A estos temas se suma hoy viernes un tercero que además era probablemente el más esperado de todos tras revelarse el tracklist del disco, pues se trata de una colaboración con la mismísima Kylie Minogue, quien en los últimos años no ha protagonizado demasiadas “kylieboraciones” (le hemos escuchado con múm, Fernando Garibay o Giorgio Moroder). La colaboración se ha producido después que Kylie mencionara a Tove Lo entre sus artistas favoritas durante una entrevista de 2018, en la que también citaba a Dua Lipa y a Sia. Decía: “creo que tienen un sonido moderno y bien producido”.

Y exactamente eso, moderno (entiéndase como contemporáneo) y bien producido, es ‘Really don’t like you’, el tema que Tove Lo y Kylie interpretan juntas en ‘Sunshine Kitty’. Se trata de un melancólico medio tiempo marcado por el ritmo de un insistente teclado y que es tan apto para el final del verano como ‘Bad of the Boys’. Su letra, en la que Tove Lo se topa en una fiesta con el chico al que menos querría ver en ese momento, también tiene cierta angustia. Y ya van 3 singles de 3 de temática parecida… ¿no está el “gatito del sol” un poco triste?