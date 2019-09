Joanna Newsom vuelve a los escenarios con su gira americana de conciertos íntimos: ¿se acercará un nuevo álbum?

Joanna Newsom ha vuelto a los escenarios. El pasado viernes arrancaba en Estados Unidos su mini gira de conciertos íntimos ‘The Strings/Keys Incident’, anunciada el pasado mes de abril y que de momento solo pasará por este país. Esta es la primera vez que Newsom actúa en vivo desde 2016 y la primera desde que diera a luz a una niña en 2017.

Un vistazo a los setlists colgados en internet revela que Newsom no está aprovechando su nueva gira para presentar canciones nuevas, al menos de momento. Sí le han bastado dos conciertos para interpretar su épico ‘Ys’ (2006) al completo y por supuesto también está cantando temas de sus otros tres álbumes de estudio, los igualmente aclamados ‘The Milk-Eyed Mender’ (2004), ‘Have One on Me‘ (2010) y ‘Divers‘ (2015).

¿Significa el regreso de Newsom a los escenarios que un nuevo álbum es inminente? La cantautora y arpista californiana suele llevar la composición de sus álbumes en absoluto secreto, y además estos suelen llegar al mercado con bastantes años de margen: de hecho ya ha pasado un lustro entre el anterior y la actualidad. ¿Habrá inspirado la maternidad las nuevas canciones de Newsom al menos en parte? ¿Existen estas acaso? Os dejamos con algunos vídeos de la gira.