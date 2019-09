La Canción del Día: pervertida la manzana perfecta del Teletienda de Blanck Mass

Blanck Mass es la mitad del dúo experimental Fuck Buttons, que este año nos ha entregado su tercer álbum, un ‘Animated Violence Mild‘ que recomendábamos este verano. Una de las razones era ‘Love Is a Parasite’, una amalgama de teclados synth-pop (pienso en los Depeche Mode más inmensos, los de ‘Pimpf’), crescendos épicos (Jean Michel Jarre) y trucos extraídos del mundo del metal (ese atronador desenlace) que resulta en una locura total de producción, como tan a menudo pasaba con la discografía de Fuck Buttons.

Para ‘Love Is A Parasite’ también se ha presentado un videoclip sencillo pero lleno de simbología, que recrea una suerte de Teletienda de manzanas, sí, esa fruta que aparecía devorada de muy mala manera en la portada de este disco. Todo es estupendo en el primer minuto: la manzana nos hace “felices”, “jóvenes” y “guapos” en lo que podría ser una recreación del refrán “an apple a day, keeps the doctor away” (“una manzana al día mantiene al doctor en la lejanía”).

Pero luego… todo se complica. A los presentadores del Teletienda les puede el ansia por comer más y más manzanas, ofreciendo un espectáculo dantesco y autodestructivo. Eso sí, en perfecta sintonía con el concepto del disco, que cuestionaba el mundo en que vivimos, incluyendo el modo en que hemos cedido al consumismo más feroz. “La serpiente del consumismo nos seduce con nuestro propio cebo mientras traicionamos los mejores instintos de nuestra naturaleza y el futuro de nuestro propio mundo. Nos echamos de nuestro propio jardín. Nos envenenamos hasta los bordes de un sueño interminable” era el texto oficial con que se presentaba el álbum de Blanck Mass y a fin de cuentas lo que encontramos en este videoclip. Blanck Mass actúa este viernes 13 de septiembre en Santiago de Compostela. En noviembre le esperan Madrid y Barcelona.



