La Canción del Día: Princes Nokia se caga en los estereotipos de belleza en ‘Sugar Honey Iced Tea (S.H.I.T.)’

Aunque ha actuado este mismo año en festivales de nuestro país como Primavera Sound y Bilbao BBK Live, Princess Nokia había mantenido un perfil artístico mas bien discreto –pese a que fueron sonadas su intervención contra un ataque racista en el metro y sus acusaciones a Ariana Grande por copiarla en ‘7 rings’– después de publicar su sorprendente aproximación al emo-rock típico de los 00s en el disco ‘A Girl Called Red‘. Ha sido, como ahora sabemos, un periodo de trabajo que fructifica en un nuevo proyecto que comienza a presentar esta semana con ‘Sugar Honey Iced Tea’.

La rapera del Bronx regresa en ella al rap que le caracteriza, aunque con un sonido más suave que el de sus mayores éxitos, ‘Tomboy‘, ‘Kitana’ y ‘Brujas’. Co-producida por Tony Selzer –que ya intervino en su mixtape ‘1992‘– y Adam Pallin –responsable de buena parte del sonido del rapero Joey Bada$$–, no suena especialmente dura (aunque sí contundente), ‘Sugar Honey Iced Tea’ arranca con el inapelable gancho de su estribillo, que la hace irresistible de inmediato. Pero a la vez resulta magnética su elegante base, caracterizada por samples de coros gospel y suntuosos arreglos de metales, que parecen aludir tanto al jazz como a un mariachi, acentuando que Destiny Frasqueri es una orgullosa abanderada de la comunidad hispanoamericana de Estados Unidos.

No en vano tanto la letra de la canción como su vídeo ‘Sugar Honey Iced Tea’ tienen como objetivo cagarse (no en vano el acrónimo del título de la canción conforma la palabra “shit”) en los estereotipos de belleza más aceptados socialmente, que casi siempre desprecian la diferencia, ya sea por la raza u otras características estéticas. Así, el estupendo clip dirigido por Emma Westenberg muestra a Frasqueri participando en el típico concurso de misses, donde pretende derrotar los prejuicios de sus rivales y el jurado. Y al final se hace justicia.

En una entrevista de portada para Cultured Mag, Destiny dice que “la belleza de ‘Sugar Honey Iced Tea’, y todo lo que planeo publicar este año, se basa en esta estética de una bruja como una diosa, los sentimientos que han emergido, la mujer que ha nacido”. “Es muy poderoso, muy fuerte” continúa, añadiendo que quiere que “las mujeres se sientan empoderadas por lo que he alcanzado. He cambiado la música. Soy muy humilde, pero creo que es hora de que el mundo me dé al menos eso”. Y es que, como explica, la vida la trató lo suficientemente mal cuando fue niña y adolescente como para que ahora le sea revertido algo más positivo. Para ello, cuenta, en esta nueva etapa ha decidido dejar el underground, el estilo “do it yourself” que había mantenido hasta ahora y ponerse en manos de una agencia de publicidad y management que lleve a Princess Nokia a un nuevo nivel, sin renunciar a su independencia. Ojalá lo veamos.