Green Day aúnan “baile, ansiedad, tribalismo, alegría y violencia” en el vídeo de ‘Father of All…’

Green Day publican nuevo disco el 7 de febrero de 2020. Como hemos contado, el sucesor de ‘Revolution Radio’ se titula ‘Father of All Motherfuckers’ y, con él, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool buscan “devolverle los huevos al rock”. Los autores de ‘American Idiot’ presentarán este nuevo largo a partir de marzo de 2020 en una gira mundial compartida con Fall Out Boy y Weezer, que de momento no pasará por España.

El primer avance de ‘Father of All…’ había sido el tema titular y su videoclip acaba de estrenarse. Este alterna imágenes del propio grupo tocando la canción frente a una pared roja con bailarines a la sombra, muy parecida a la del clip del remix de ‘A Little Less Conversation’ de Elvis Presley por Junkie XL; con otras de archivo que muestran a gente bailando como loca o directamente ejerciendo algún tipo de violencia. Hay imágenes de probablemente los años 20 o 30, de la época ye-yé, la época punk, la actual o incluso de alguna tribu.

En el texto que acompaña al vídeo, Green Day explican que, con el clip de ‘Father of All…’, querían hacer “algo sobre el baile, la ansiedad, el tribalismo, la alegría.. o directamente sobre la violencia”. Así, este muestra “nuestra historia, la de todos nosotros”.Además explican que “nada de esto está coreografiado” porque “nosotros no necesitamos estarlo” y aconsejan a sus fans: “volveos locos, gritad como si nadie os estuviera escuchando y como si tuvieras el pelo en llamas”.