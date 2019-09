Nick Cave anuncia nuevo álbum doble para la semana que viene, ‘Ghosteen’

Nick Cave ha anunciado nuevo disco. Se llama ‘Ghosteen’, es doble y sale “la semana que viene”. El cantautor australiano ha confirmado toda esta información en una carta publicada en su página, y aunque en el texto no da fecha exacta, presumiblemente el álbum saldría a la venta el próximo viernes 4 de octubre, pues el viernes es día oficial de lanzamientos.

‘Ghosteen’ se compondrá de ocho canciones en su primera parte a las que Cave llama “los niños”, y de dos canciones largas en la segunda enlazadas por un interludio. Estas serían “los padres”. ‘Ghosteen’ será el primer álbum de Cave desde ‘Skeleton Tree‘, uno de los mejores discos de 2016. No hay single por el momento, aunque Cave sí ha compartido la portada del disco, que retrata una especie de mundo paradisiaco. Os dejamos con la carta íntegra de Cave:

Dear Joe,

You can expect a new album next week.

It is called Ghosteen.

It is a double album.

Part 1 comprises of eight songs.

The Spinning Song

Bright Horses

Waiting For You

Night Raid

Sun Forest

Galleon Ship

Ghosteen Speaks

Leviathan

Part 2 consists of two long songs, linked by a spoken word piece.

Ghosteen

Fireflies

Hollywood

The songs on the first album are the children.

The songs on the second album are their parents.

Ghosteen is a migrating spirit.

Love, Nick