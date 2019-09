cupcakKe anuncia que deja la música, cancela su gira y dice que retirará toda su música de las plataformas de streaming

CupcakKe ha anunciado que deja la música en un preocupante stories realizado en directo durante la noche del domingo, y que recoge Stereogum. En el vídeo, la rapera aparece sentada en la cama de una habitación de hotel y tapada únicamente con una sábana, y rompe a llorar varias veces para explicar que abandona la música porque cree que con ella está “corrompiendo a la juventud”. La autora de ‘Ephorize‘ anuncia que su gira ‘The 10k Tour’ queda cancelada y que toda su música desaparecerá de las plataformas de streaming.

En el vídeo, la autora de ‘Crayons‘ explica en lágrimas: “Creo que estoy corrompiendo a la juventud. Quiero ir al cielo después de esto, no al infierno. Ver a chavales de todas las edades cantar cosas como “restriégate conmigo” o “fóllame” y toda esa mierda me ha dejado destrozada. No estoy contenta con ello. No está bien y aunque vosotros lo veáis bien, yo no. Quiero ser normal otra vez”. La artista lamenta además que sus canciones sexuales hayan obtenido más atención que otras en las que muestra su “verdadero talento”. Por otro lado, la rapera cuenta que durante su carrera ha desarrollado una severa adicción al juego, y que en septiembre de 2018 perdió 700.000 dólares en un casino. Y añade: “He descubierto que sin dinero me siento tranquila. Cuando he tenido pasta lo único que he ganado ha sido a gente que se ha aprovechado de mí y a la que no le importo realmente”.

El pasado mes de enero, cupcakKe era hospitalizada tras dejar una nota de suicidio en redes. Desde el hospital, la rapera mandaba poco después un mensaje tranquilizante a sus fans. ‘Grilling Niggas’, el último single de la artista, veía la luz el pasado viernes 20 de septiembre, y su última mixtape ‘Eden’ a finales de 2018. De momento toda esta música sigue disponible en Spotify, pero sus videoclips más recientes ya han desaparecido de Youtube y la primera fecha de la gira, que iba a tener lugar esta noche en Atlanta, ha sido oficialmente cancelada. La autora de ‘Deepthroat’ ha desactivado también su cuenta de Twitter y borrado todo el contenido de su perfil de Instagram, aunque su perfil de Facebook sigue activado.