Mónica Naranjo, “rebelde por necesidad” en la metalera ‘Libre amar’

Mónica Naranjo lanza hoy viernes 27 de septiembre el segundos single de ‘Mes Excentricitês’, su nuevo álbum dividido en volúmenes, el primero de los cuales verá la luz el próximo 11 de octubre. El mini-álbum se compondrá de cuatro canciones originales y dos remezclas, siendo la pista 1 la más curiosa en principio por su duración: 13 minutos. Es una “suite con elementos de todas las canciones del EP” según La Casa Del Disco.

El nuevo adelanto de ‘Mes Excentricitês’ no es este épico tema en cualquier caso, sino ‘Libre amar’. Llega tras la delirada ópera-rock de ‘Doble corazón’ y confirma el viraje de Naranjo hacia los sonidos del heavy-metal que en ‘Lubna’ solo empezábamos a intuir. No puedan andar más en este estilo las guitarras y baterías de ‘Libre amar’, aunque la actuación vocal de Naranjo, con ese griterío capaz de espantar a los muertos, no puede llevar más la firma de la Pantera de Figueres. Es ella quien nos invita a escuchar la canción al principio anunciando: “ladies and gentlemens (sic), welcome to my fucking house, we have sex, drugs and rock ‘n roll”.

Nada que ver el estilo de ‘Libre amar’ con la Mónica divertida y desenfadada que acaba de estrenar su programa sobre sexo en Cuatro. ‘Mónica y el sexo‘ ha sido una grata sorpresa, y esta misma noche toca ver el segundo capítulo, en el que la cantante y sus acompañantes visitan Tokio para aprender técnicas sexuales como el “shiburi”. José Corbacho será uno de los personajes invitados.

‘Mes Excentricités, Vol. 1’:

1. Le Psychiatrique – 13:26

2. Doble corazón – 4:50

3. Libre amar – 3:55

4. Nana – 2:51

5. Libre amar (remix) – 3:35

6. Doble corazón (radio edit) – 3:21