Billie Eilish anuncia nueva fecha en España: ¿será en un festival?

Poco después de visitar grandes estadios en España, Billie Eilish ha anunciado un nuevo tour mundial para continuar presentando su excelente disco ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’. El tour comenzará el 9 de marzo en Florida y continuará por Estados Unidos y Canadá durante todo ese mes de marzo y abril, en mayo y en junio visitará Latinoamérica, y en julio será el turno de Europa.

La primera fecha será en España, pero curiosamente es el único caso de todo el póster en el que no se revela de qué ciudad se trata, lo que hace pensar que podría tratarse de un festival. El próximo concierto de Billie Eilish en España será exactamente el 9 de julio, día que comienzan tanto Mad Cool como Bilbao BBK Live.

No obstante, también podría tratarse de un concierto de Billie sola en algún tipo de recinto, como otros de la gira que ya se conocen, como el de cierre de esta nueva parte del tour en el O2 de Londres el 27 de julio.