La auténtica Carolina Durante revela que registró su nombre antes que el grupo, y que ella es más de Putochinomaricón

Vaya sorpresa se han sacado de la manga las periodistas Sofía Ruiz de Velasco y Beatriz García de SModa, suplemento de El País: han localizado a Carolina Durante, la chica de la que el grupo madrileño tomó prestado su nombre y no solo la han entrevistado, sino que ofrece varios titulares jugosos. Quizá el que más es que, explica, aunque ella ha procedido a registrar su nombre como marca, adelantándose a los autores de ‘Cayetano’, que se mostraron algo molestos cuando fueron a hacer lo mismo y supieron que no podían.

Ella cedió –como ha contado Diego Ibáñez ya– su nombre al grupo cuando su cantante, que fue compañero suyo del colegio, se lo pidió por Whatsapp, pese a que, explica Durante, no tenían una relación especialmente cercana. Niega –como piensa que sospechaba el grupo– que su intención fuera en ningún momento pedirle algún tipo de compensación económica a la banda, ya que no le disgusta en absoluto lo que hacen. “Yo no quiero ser un estorbo para que desarrollen su carrera musical porque tener un grupo me parece algo bonito”, dice. Pero ella, que es periodista de la Agencia Efe en Lisboa, y aconsejada por su padre –Carlos Durante, curiosamente miembro en los 80 de grupos como Glutamato Ye-Yé y Los Bólidos–, decidió registrarlo como marca “por si se cansaba”, o incluso si en algún momento decidía usarlo como periodista o para su propio medio de comunicación.

También cuenta que no ha recibido ninguna compensación del grupo, ni siquiera algún tipo de invitación a uno de sus conciertos –”Diego, si estás leyendo esto: unas entraditas”, dice con sorna–. Y revela que le parece normal que usen su nombre porque, reconoce, a ella misma le gusta mucho. Aunque, dice, hubiera preferido que usaran su nombre grupos musicales que le gustan más, como Los Bengala o Putochinomaricón. “De todos modos me parece más sonoro Saritina Montiel o Chus Lampreave que mi nombre”, remata.

Tras publicar su recomendable debut homónimo, Carolina Durante no han cesado de dar conciertos durante todo 2019 tanto en salas como festivales. Rematan el año, de hecho, doblando fechas en Madrid y Zaragoza tras agotar sendas primeras tandas de entradas, además de actuar en Barcelona, Victoria y San Cristóbal de la Laguna (Tenerife). Toda la info en sus redes sociales.